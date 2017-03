El presidente de Murcia da por hecho que será desimputado en cuanto declare ante el juez

Posibilidad de un tripartito

El presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, ha reivindicado queen el que está siendo investigado y "declarar para aclarar un posible error administrativo de la justificación del expediente", según informa Europa Press. "Ya está bien, no vale todo", ha reclamado Sánchez, quien se ha preguntado si "cuesta tanto" que él vaya dentro de 72 horas a explicarse ante el juez . "Estamos hablando de tres días", ha afirmado Sánchez, quien ha insistido en quesino que se trata de dilucidar si "se justificó bien o no" la obra y si "se aplicó una subvención"."Dentro de 72 horas yo podré declarar para aclarar ante el juez, explicarlo y aportar documentación", ha defendido el presidente del Gobierno murciano, quien. "Déjenme que ahora pueda explicarlo y, después, escuchemos a la Justicia", ha reclamado.El presidente del Gobierno murciano ha recordado que él ya ha tenido que ir a declarar antes, todas las veces "por denuncias del PSOE", de forma que ya ha pasado "por esto", ya le han hecho "sufrir antes" y la Justicia le "dio la razón". "¿Me niegan la oportunidad de volver a creer en la Justicia?" se ha planteado Sánchez, quien ha reivindicado que "estamos en un Estado de Derecho", en el que, ante una denuncia, lo primero que va a hacer el juez es llamar al denunciado a "explicarse". Se trata, añade, de"Es básico porque garantiza su posibilidad de defensa y de explicación", según Sánchez, quien ha señalado que el lunes va a declarar ante el juez precisamente "por eso", parapor una obra de cuando era alcalde "de un pueblo de esta Región". Se trata, justifica, de algo que "no nos debe sorprender en un Estado de Derecho" porque él es presidente de la Región pero también es un ciudadano que "tiene derecho a explicar, ante una acusación política del PSOE"."Yo no podría estar delante de ustedes ni con esta responsabilidad si", ha asegurado Sánchez, quien cree que a los partidos de la oposición "no les interesa conocer la verdad, porque sino esperarían a conocerla". Lo que ellos quieren, según Sánchez, es "una víctima política para entrar por la ventana y no por donde les colocan las urnas".Al ser preguntado por si espera que, el presidente del Gobierno murciano ha afirmado que él no "marca" ni "nadie debe marcar" los "tiempos de la Justicia". Ha remarcado que la separación de poderes "funciona", por lo que ha instado a no "presionar".En este sentido, ha recordado que, "unos días antes" de conocerse el nombramiento del nuevo fiscal superior de la Región, el secretario general del PSOE-RM, Rafael González Tovar, dio una rueda de prensa "y dijo quien debía" ocupar ese cargo. "Nosotros no vamos a hacer nunca eso,", ha defendido el presidente, quien ha aclarado que los tiempos de la Justicia "son los que tengan que ser" y, mientras tanto, "nosotros estaremos trabajando por esta Región".Por otro lado, Sánchez ha eludido calificar las. "Solamente digo que, si Ciudadanos no ha venido para 15 días y ha venido para quedarse en la democracia, tienen que ser coherentes y un poquito más serios porque, sino, perderán toda la credibilidad posible", ha señalado el presidente murciano. Sánchez ha advertido que, "a veces, poner el pie al máximo en el acelerador y jugar con fuego lo único que te puede provocar con el tiempo es un accidente". Y, a veces, cuando provocas un accidente "hay víctimas colaterales que son una gran injusticia", ha aseverado.Al ser preguntado por la, Sánchez ha recordado que estas tres formaciones políticas ya lo han hecho para otras cosas en esta legislatura para otras cosas como, por ejemplo, "nombrar determinados cargos públicos y repartirse cosas".En su opinión, lo que se tienen que preguntar los tres partidos de la oposición es si "la gran mayoría de los murcianos quieren un gobierno en Murcia de PSOE, Podemos y Ciudadanos", pero "no los que más gritan", sino "la gran mayoría que, por cierto, es silenciosa pero responsable". "Ellos sabrán dónde meten a esta Región, porque yo de lo que hablo es de Justicia, de transparencia, de trabajo, de esfuerzo y de que cumplo lo que firmo", mientras que ellos "están en otras cosas, en esas mesas de camilla que tanto daño han hecho en la historia más reciente de esta Región".Ha recordado que"con la misma redacción que se firmó en todos los lugares de España en los que hubo un acuerdo de investidura entre el PP y Cs". Sin embargo, lamenta que la formación naranja en la Región "no interpreta el significado de la redacción de ese pacto como lo hace el PP".Todo ello, a pesar dey "coincide" con la iniciativa legislativa que la formación naranja presentó en el Congreso la semana pasada y que fija la "línea roja" para dimitir en la apertura del juicio oral. "Coincide lo que Ciudadanos propone en el Congreso para toda España con la interpretación que nosotros damos a lo que se firmó en Murcia", según Sánchez, quien ha señalado, además, que lo que el PP dice en la Región de Murcia "es la interpretación que Cs le da en otros lugares de España que no son la Región".Sánchez también ha señalado que "" sino que "estamos hablando de un gobierno y de un millón y medio de personas que dependen de nuestras decisiones", es decir, "su futuro, sus empleos, sus oportunidades y la estabilidad". A su juicio, un clima de "incertidumbre" es "letal para la recuperación económica".En su opinión, Ciudadanos tiene que explicar "por qué, a partir de ahora, ha preferido dar un viraje, retorcer la interpretación y sumarse a la estrategia de PSOE y de Podemos" en la Región de Murcia. ", por lo que ellos son los que tienen que explicar esto", ha señalado. "El PP y yo estamos cumpliendo lo que firmamos", ha defendido Sánchez, quien ha instado a Ciudadanos a que "no mientan y no falten a la verdad" haciendo "una interpretación retorcida". Y es que "cumplir", para el presidente murciano, "es coincidir con lo que Ciudadanos presentó en el Congreso hace una semana". El presidente del Gobierno murciano se pregunta si esto es "una estrategia de mesa de camilla", algo que una región como Murcia "ya ha sufrido muchas veces".Aunque no ha querido que sirva como "comparación", Sánchez ha puesto como ejemplo a los dos presidentes socialistas, Andrés Hernández Ros y a Carlos Collado, que "salieron por la puerta de atrás" y la Justicia "les dio la razón después". Por ello, se pregunta si el PSOE "no ha aprendido todavía la lección". Ha recordado que a la Región "le costó recuperarse" de aquellas situaciones, y también la "credibilidad" de aquellas dos personas y el "dolor" de sus familias. Por ello, se pregunta si "quieren volver a hacer lo mismo".