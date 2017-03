Hazte Oír mantiene su lema en la nueva autocaravana pero con signos de interrogación

Hazte Oír ha presentado este viernes la autocaravana con la quey que cambia el lema anterior incluyendo los signos de interrogación para cumplir con lo dictado por el juez que ha paralizado el primer autobús por poder incurrir en delito con el mensaje que portaba.En el kilómetro 27,5 de la A-1, en un aparcamiento, se encontraba la autocaravana, también con los colores naranjas de la organización y con un nuevo lema, muy similar al anterior: No permitas que manipulen a tus hijos en el colegio. Infórmate con el libro que no quieren que leas. Interrogación.De este modo, se elimina el Que no te engañen que acompañaba a Los niños tienen pene y Las niñas tienen vulva,El presidente de la organización , Ignacio Arsuaga, va a conducir la autocaravana hasta Cibeles, ysino "un ejercicio ciudadano de la libertad de expresión". Además, ha explicado que esta misma mañana han presentado un recurso de 32 páginas en el que explican por qué les parece "absolutamente ilegal" esa decisión., con un signo de interrogación para poder ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión", ha explicado, al tiempo que ha dicho que "en absoluto" se están riendo del colectivo transexual, ha informado Europa Press.Por otro lado, ha adelantado que el día 12, a mediodía,, y que denunciará a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, al socialista Pedro Sánchez, y a los dirigentes de Podemos Pablo Echenique e Íñigo Errejón por "insultarlos" en las redes sociales.Asimismo, ha dicho que si ahora, en el camino a Cibeles, la Policía Municipal, se querellará contra la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.