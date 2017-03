La ONU y las ONG advierten del riesgo para los menores de las expulsiones exprés recomendadas por Bruselas

Interés superior del niño

Las agencias de Naciones Unidas y las organizaciones en defensa de los derechos de los niños han expresado este viernes su temor a que los menores seansin todas las garantías pertinentes ante las nuevas directrices de la Comisión Europea en la materia.En un comunicado conjunto, el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), Save the Children y PICUM han recordado que Bruselas aprobó el jueves una recomendación y undirigido a los estados miembros sobre los procedimientos de devolución o expulsión de hombres, mujeres y niños que se encuentran de forma irregular en la UE a sus países de origen o tránsito, informa Europa Press.La Comisión Europea ha animado a los estados miembros aque limitan las garantías básicas y los derechos que todos los migrantes, incluidos los niños, deberían tener garantizados, han añadido.En este sentido, las organizaciones firmantes han expresado su temor a que estas medidas "animen a los estados miembros a, incluyendo niños, lo que conlleva menos garantías procesales y que se recurra con mayor frecuencia a la detención".Este nuevo enfoque, han advertido, "y violaría la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por todos los estados miembros de la UE".No obstante, han acogido "favorablemente que el documento se refiera a la necesidad deen aquellas decisiones que tengan que ver con el retorno de menores no acompañados".Los firmantes han sostenido que "es esencial que se adopten procedimientos sólidos para determinar el interés superior antes de emitir ninguna, incluidos aquellos que están acompañados de sus familias " y han pedido que se tengan en cuenta las opiniones de los menores."Lasson extremadamente perjudiciales para los niños y sus familias. Los niños nunca deben ser detenidos por causas relacionadas con la migración, ni siquiera como último recurso", han advertido las organizaciones.Asimismo, han prevenido delo comunidades de los retornados, quienes "a menudo enfrentan graves discriminaciones y son vulnerables a la explotación, a ser reclutados por grupos armados o a ser empujados a realizar trabajos forzosos.Así las cosas, las agencias de la ONU y las ONG han lamentado que Bruselas haya recomendado medidas que en lugar de enmedar los daños provocados por las políticas de retorno de la UE y sus miembros,ya que promueven "menos garantías, devoluciones automáticas y más rápidas, más expulsiones forzosas y más detenciones"."Lejos de abordar losque existen en toda la UE, estas propuestas sólo empeorarán la situación" máxime cuando "no hay evidencia de que la expulsión forzosa disuada a las personas de migrar", han recalcado."Por encima de las decisiones políticas y del objetivo de hacer cumplir las normativas de retorno están las vidas de los niños y sus familias", han sostenido. "La UE y sus estados miembros han liderado durante mucho tiempo la. Ahora les pedimos que respeten sus compromisos con ellos, independientemente de su situación migratoria", han reclamado.