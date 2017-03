La senadora de Podemos que no pagaba el alquiler social pasará al Grupo Mixto

La senadora alavesa Elvira Garcíay ha pasado a formar parte del Grupo Mixto del Senado, según ha publicado la Cadena Ser.García se había visto envuelta en una polémica después de que a principios de febrero trascendiera queen la que residía con sus junto a sus hijos desde el 2015. Podemos Vitoria exigió su renuncia y denunció las actitudes "poco ejemplares" de la senadora.García, que ya ha saldado lay ha entregado la llaves del del piso, ha sorteado el desahucio que estaba previsto para el próximo lunes. La senadora ha atribuido lo ocurrido a una separación conflictiva.La senadora ha explicado en el comunicado remitido a la emisora de radio que, una vez alcanzado el acuerdo con el Gobierno de Euskadi, recibió una llamada de un cargo orgánico de la ejecutiva estatal de Podemos en la que, según García, se le comunicó que después de satisfacer los atrasos en sus donaciones al partido. Sin embargo, la senadora denuncia que descubrió por la prensa que Podemos estaba tramitando su expulsión.Elvira García también critica la actitud de su partido en Álava: "En todo este proceso no solo no he recibido de mi partido en Álava ningún apoyo, sino que me consta que gran parte de las medias verdades y de las confusiones que se han dado a la opinión públicade mi provincia".Es por ello que Gracía ha trasladado su decisión de renunciar a la militancia, aunquey pasará al Grupo Mixto.