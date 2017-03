Madina recalca que la ponencia política del congreso del PSOE ni "es de parte" ni "compite"

Ni justificativo ni contra nadie

El coordinador de la ponencia política para el 39 Congreso Federal del PSOE, Eduardo Madina, ha recalcado este viernes que ese documento es ladel partido, es decir, "no es de parte" ni "compite con nadie" y está abierta a todos los socialistas. Por ello, ha invitado a estos a presentar "cuantas más enmiendas mejor", porque así habrá un "debate mucho más vivo", ha informado Europa Press.Así ha respondido Madina en una rueda de prensa en la sede federal del partido cuando se le ha preguntado si, como responsable de esa ponencia, no teme que al final se abra unen torno a los proyectos con los que se presenten los distintos candidatos a las primarias para hacerse con el liderazgo del partido.Madina ha evitado contestar a los datos ofrecidos este mismo viernes por la candidatura de, que sostiene tener ya inscritos a unos 68.000 militantes, y tampoco ha querido ahondar en la posibilidad de que se produzca un debate paralelo."A mí este debate sobre la ponencia me produce emoción, ilusión y respeto", ha subrayado Madina, incidiendo en que el texto que él coordinaporque todos los socialistas están invitados a participar, presentar enmiendas y hacer sus aportaciones."Esta ponencia no compite con nadie, es la ponencia de todos los compañeros voten a quien voten y opinen lo que opinen. Es de todos, no es de parte", ha zanjado.Así, ha remarcado que se trata de "un documento positivo que no necesita hablar mal de nadie" y que, no sólo "compete al cien por cien del partido" sino queporque hay mucha gente ajena a la organización que colabora en su redacción.En este sentido, ha asegurado que la ponencia no recogerá un "proyecto justificativo de nada", sino propositivo, y que tendrá "los ojos puestos en le futuro de una siglas que volverán a ser una siglas de gobierno apelando a mayorías sociales".En cualquier caso, el diputado vasco ha vuelto a hacer hincapié en que estará "encantado" de recibir "cuantas enmiendas sean necesarias" y "cuantas más, mejor" porque así habrá un debate mucho más vivo".