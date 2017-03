Sánchez lanza una campaña de crowdfunding para recaudar 28.000 euros mensuales

El ex secretario general del PSOE y precandidato a reconquistar el liderazgo del partido, Pedro Sánchez, lanzó este viernes una plataforma en su página web para recaudar fondos entre sus simpatizantes de cara a la campaña que precederá al congreso del partido, que tendrá lugar en junio. El objetivo de Sánchez espara sufragar los gastos de su sede, su equipo de comunicación y sus actos públicos, ypara financiar espacios y plataformas de debate de las propuestas de su candidatura.Al crowdfunding de Sánchez se accede a través de la página web de su campaña, y los simpatizantes pueden donar un total de cinco cantidades diferentes:. El donante, además, podrá elegir el proyecto al que va su dinero: la financiación de la oficina de campaña de Sánchez, la cuenta destinada a pagar el coste de sus actos y encuentros con los militantes del PSOE, la campaña de difusión y comunicación o el establecimiento de espacios de debate.Las donaciones se vehiculan a través de la asociación sin ánimo de lucro Bancal de rosas, establecida ex profeso por los sanchistas para realizar el crowdfunding y que, según fuentes próximas a Sánchez,en el que el PSOE escogerá a su nuevo líder. Además, estas fuentes apuntan que otra vía de financiación prevista es la venta de merchandising de la candidatura.Además de la financiación, Sánchez va definiendo el equipo que le acompañarán en su intento de alcanzar de nuevo la Secretaría General del PSOE. El exlíder ha organizado un total de diez "comisiones sectoriales" que se encargarán de organizar actos y elaborar propuestas concretas sobre temas determinados. Por ahora sólo se conocen los nombres de las personas que las liderarán: entre ellas hay dos exministras de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero –, que coordinarán las comisiones ocupadas de "Regenerar la democracia" y "Progreso seguro y cambio climático", respectivamente– y algunos de los diputados más próximos a Sánchez que votaron no a la investidura de Mariano Rajoy, como son("El nuevo PSOE") o(que coordinará Educación).Las comisiones estarán coordinadas por dos históricos del PSOE:, coordinador del Programa 2000 del PSOE, la base programática de los socialistas a principios de los 90, y, un destacado dirigente próximo a Alfonso Guerra. Escudero será, además, quien coordine la comisión de Economía, empleo e innovación. Le acompañarán nombres como los de la exlíder del PSOE en el Parlamento Europeo,, que liderará el grupo dedicado a Europa, o el de la diputada y exsecretaria de Estado, que junto aencabezará la comisión de "Nuevos derechos, libertades, igualdad y reforma".