Díaz reivindica al PSOE de Andalucía, que tiene al PP "en la oposición y ladrando"

Andalucía no es sólo, según Susana Díaz, el gran referente del socialismo y la igualdad –entre ciudadanos y entre comunidades–, sino la gran obra política del PSOE. Es más, Andalucía es motivo de "orgullo" de los socialistas, en palabras de la presidenta andaluza. Ése fue el mensaje de Díaz,, que reivindicó este sábado a Andalucía como gran aval de los socialistas, que nunca han perdido el poder en esta comunidad. Ante un auditorio de unas 2.000 personas reunidas en un hotel de Sevilla con motivo del Día de Andalucía (28 de febrero), Díaz volvió a decepcionar a los que esperan que anuncie su candidatura, pero se preparó el terreno pidiendo a los socialistas que estén "desacomplejados y unidos" y advirtiendo que "la gente quiere que el PSOE vuelva, pero no el pasado".Díaz no hizo ni una sola alusión a su probable candidatura a convertirse a ser secretaria general del PSOE, aunque algunos de sus mensajes pueden tener una lectura en esa clave, como cuando vinculó la solidez del partido en Andalucía a que. Lo que quedó claro es que, cuando Díaz dé el paso, lo hará presumiendo de la obra política del PSOE en la comunidad, donde –recordó Díaz– el PP está "en la oposición y ladrando".El PSOE suele presentar el ser socialista y el ser andaluz como haz y envés de una misma moneda, algo que desquicia a la oposición, que ha visto cómo el partido del puño y la rosa lograba, desde el referéndum del 28-F,. Ese mensaje fue este sábado elevado a su máxima potencia. Desde el nombre del acto ("Andalucía, nuestro orgullo"), todo incidía en esa identificación entre partido y comunidad. "El PSOE es el partido de los andaluces, porque cuando defiende sus valores, paz, tolerancia, igualdad, solidaridad, libertad, está defendiendo el ADN de Andalucía. No tenemos que impostar nada ni disfrazarnos de nada", dijo. Y añadió: "España necesita la visión de los socialistas andaluces. Los andaluces no le hemos fallado nunca a España, ni al PSOE".El acto no fue un mitin al uso, sino el. O sea, más largo y con más preámbulos. Hubo actuación musical en clave flamenca y pasaron por el escenario profesionales médicos, emprendedores, representantes de asociaciones... que presentaron una. El PSOE pone el énfasis en el progreso de la autonomía desde la transición, en la que partía con retraso, y soslaya los abundantes indicadores socioeconómicos desfavorables que se acumulan 40 años después. Este sábado mitinero, obviamente, no era el día para hacer una excepción. Díaz defendió sin titubeos la obra política del PSOE en Andalucía, logrando el mayor aplauso al referirse a la sanidad pública, cuestionada en las calles durante los últmos meses Díaz realizó muchas más menciones críticas al PP que a Podemos, de quien sólo afirmó que venía a "asaltar los cielos" pero en realidad sólo quería "asaltarnos a nosotros". La presidenta de la Junta de Andalucía provocó ovaciones espontáneas al mencionar –en ambos casos de soslayo–, que dejaron su militancia por el caso de los ERE. Su discurso se centró en reivindicar el papel del PSOE para el desarrollo de Andalucía desde la transición, frente a la oposición de la derecha, que se opuso al referéndum de 1980 y vaciló en la reforma del Estatuto de 2007. "No queríamos ser los simpáticos dle sur, queríamos ser los talentosos del sur", afirmó.