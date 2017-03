El Gobierno vasco rechaza "totalmente" los contenidos y "esteriotipos" sobre España emitidos en un programa de EiTB

Un programa "absolutamente tendencioso"

"Una imagen insultante hacia el resto de España"

C's pedirá a la Fiscalía una investigación

El Gobierno vasco aseguró este sábado que rechaza "totalmente" los contenidos y "estereotipos" que el programa Euskalduna naiz, ta zu? , emitido por EiTB el pasado mes de febrero, utilizó en referencia a España, informa Europa Press.En el programa se citaron como "prototipos de España" las palabras, y se asocian a España términos comoy a su bandera palabras como "asquerosa".Estos contenidos llevaron además a Colectivo de Víctimas del Terrorismo ( Covite ) a anunciar que denunciará a EiTB ante la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia porA este respecto, fuentes del Gobierno vasco indicaron que se trató de un programa "y que es responsabilidad de EiTB".No obstante, remarcó que el Ejecutivo vasco "en absoluto comparte los contenidos y los estereotipos que el programa utiliza".Asimismo, indicó que, "en cualquier caso, el programahace tres semanas" y que el capítulo también fue retirado de la página web de EiTB.Por su parte, el PP vasco pedirá a la directora de EiTB que explique en el Consejo de Administración del ente público "cómo ha podido" de un programaque "incita al odio contra España". Asimismo, reclamará que se adopten medidas para que "algo parecido no vuelva a ocurrir", según explicó la secretaria general de la formación, Nerea Llanos.A su entender, se trata de un programa "contrario a la pluralidad que debe ser defendida en un medio público, pagado con el dinero de todos los vascos". De este modo, consideró que "induce totalmente al odio contra España, contra lo que significa España, y contra los españoles", algo que "no se puede consentir en un".El PSE asegura que el programa no respeta "laque existen entre los vascos y presentar unahacia el resto de España y a Euskadi como si fuera una comunidad ajena a su pertenencia al Estado español".En un comunicado, el PSE ha recordado que la radio-televisión pública está "obligada a sery, por tanto, a "no presentar a Euskadi como unade la española".El PSE señaló que la propia Ley de creación de este organismo recoge como uno de sus principios de funcionamiento "el respeto al principio de igualdad y pluralismo político", además de "la defensa de los valores cívicos de la convivencia reconocidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía".En este programa, sin embargo, "sólo se recogen opiniones de quienes rechazan su pertenencia a España y, además, se utilizanen algunas ocasiones resultanpara el resto de los españoles. Tópicos, por cierto, que serían aplicables, en diversas manifestaciones religiosas y culturales, a la propia Euskadi", manifestó el Partido Socialista de Euskadi.Aunque entiende que se trata de un programa, precisó que "ni siquiera esta circunstancia justifica en un servicio público esta visión excluyente y parcial de Euskadi".El portavoz de Ciudadanos en Euskadi, Nicolás de Miguel, anunció quedel programa, ya que "incita al odio y atenta contra la identidad de los vascos porque tiene un"."El programa emitido en la ETB insulta a todos los españoles sólo por el mero hecho de serlo", lamentó De Miguel y lo calificó de "humillante y vergonzosa".