El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó que es una "vergüenza" que una "persona justa" comoy quienes sonen España sigan "viviendo como reyes y".Según Europa Press, así lo indicó este sábado a los periodistas a las puertas del centro penitenciario de Jaén, donde visitó al que también fuera concejal de Jaén en Común en el Ayuntamiento de la capital y miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), en prisión desde hace once meses tras ser condenado apor agredir al teniente de alcalde de Jódar durante una protesta jornalera en 2012."Una frase que me ha dicho Andrés que se me ha quedado grabada:. Algunos dirán que esta frase simplifica la realidad. Quizás la simplifique, pero es la verdad. Expresa muy bien la realidad de este país", dijo Iglesias, que estuvo acompañado por los diputados de Unidos Podemos Diego Cañamero y Rafael Mayoral.En este sentido, señaló que "el señor Blesa y Rato siguen libres " o "el señor Urdangarin sigue viviendo a cuerpo de rey en Ginebra y, sin embargo, Andrés Bódalo por hacer sindicalismo está en la cárcel", punto en el que añadió que "este país ya no aguanta más una".En su opinión, "es una vergüenza" que en España "los responsables de haber rescatado con dinero público a los bancos, de la corrupción, del saqueo sigan viviendo como reyes, disfrutando de la impunidad, mientras que personas justas como Andrés tienen que pasar sus días en la cárcel"."Se hará mucha demagogia, se mentirá mucho sobre este caso, pero nosotros lo tenemos claro:, estamos con la justicia y ojalá hubiera menos gente pobre en las cárceles y ojalá alguno de los ricos que nunca han estado dentro conozcan lo que es una cárcel", manifestó.A la pregunta de cómo encontró a Bódalo, dijo que lo ha visto "fuerte", "bien" y, "además, generoso"; "que viven una situación muy difícil que por la suya propia, que no es sencilla".Al hilo, Iglesias destacó que le pidió "que no hable solamente de él" y puso como muestra quey "contrasta, por ejemplo, con la de las cárceles en Cataluña y en el País Vasco, donde", algo que "crea una situación impropia en la cuarta economía del euro".Igualmente y preguntado por la reciente denegación del tercer grado para Bódalo , en la que, entre otras cosas, se aludía a falta de adaptación o posibilidad de reincidencia, el secretario general de Podemos tildó de "burla que se apliquen esas categorías con unay de ejemplo y de compromiso como Andrés"."Me pregunto si cuando el señor Rato o el señor Blesa entren en la cárcel habrá alguien que diga que se produce una situación de riesgo de reincidencia en el caso de estos dos señores. No lo vemos cuando banqueros o políticos del PP o PSOE entran en prisión", comentó Iglesias, para el que la situación de BódaloDe esta forma, lamentó que "los que han cometido delitos gravísimos contra los andaluces han gozado y gozan de impunidad, frente a aquellos que han defendido siempre la justicia social y los derechos, como Andrés".Pablo Iglesias afirmó que "Ciudadanos sigue sosteniendo al Gobierno del PP en España y el PP", ante la situación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez , investigado por el caso Auditorio.En su opinión, ambos partidos constituyen, aunque "esto es un epílogo" y "más temprano que tarde habrá un Gobierno en España que se parezca más al siglo XXI y menos al siglo XX"."El PP y Rajoy pertenecen al pasado. No tienen más proyecto de país.y cada vez son más las personas que quieren cambios en España, que la corrupción deje de ser una forma de gobierno", zanjó Iglesias.También destacó que los candidatos de su formación, al tiempo que consideróA preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que su ex número dos Íñigo Errejón se postule a las primarias para ser candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y la tensión que ello podría generar con Izquierda Unida."Los candidatos en Podemos los elige la gente a través de primarias y para nosotros es fundamental caminar y seguir caminando con nuestros aliados, respetándonos todos y todas. Los compañeros que vayan en las listas, sean de la formación política que sean, son todos compañeros, eso nosotros lo respetaremos y no tengo ninguna duda de que nuestros aliados harán lo mismo", ha dicho.Por otro lado, cuestionado porque denunciaron un ERE encubierto, Iglesias indicó que "se ha querido plantear que Podemos está dividido", pero "no" es así y ha "salido mucho más fuerte que nunca de Vistalegre".