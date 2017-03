Quitar subvenciones a entidades franquistas

El Congreso debatirá el próximo miércoles tres iniciativas de la oposición que apuestan por reclamar al Gobierno una, que cumplirá diez años en diciembre, para, entre otras cosas, anular las condenas de los tribunales franquistas ylos restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, informa Europa Press.En concreto, será la Comisión Constitucional la que vote tres proposiciones no de ley del, la coalición catalana que forma parte del grupo parlamentario de Unidos Podemos.La iniciativa más extensa de las que se debatirán el miércoles es la que lleva la firma del PSOE e insta al Gobierno al cumplimiento efectivo de la Ley de Memoria y a poner en práctica las recomendaciones del grupo de expertos que, en 2011,para poder "resignificar" este espacio.La propuesta de los socialistas se debatirá justo una semana después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo desestimara el recurso presentado por el exjuez Baltasar Garzón contra unaen la que pedía trasladar los cuerpos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos a otro lugar.El objetivo del PSOE es que ese templo deje de ser un lugar de "memoria franquista y nacional católica" y se convierta en un, que sirva para dignificar y reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.En esta línea, el PSOE aboga también, siguiendo el criterio de los expertos, por exhumar el cadáver José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, aunque en su caso bastaría con sacarlos del altar mayor de la basílica ydel templo situado junto a El Escorial.Otra de las propuestas del PSOE esa cualquier organización o entidad que ensalce o defienda a Franco , su dictadura, el nazismo, la xenofobia o cualquier expresión vejatoria para las víctimas.Aunque la Ley de Memoria no lo contemplaba, los socialistas aprovechan su proposición no de ley para solicitar la, como ha recomendado Naciones Unidas, para determinar la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, sobre todo las desapariciones forzadas.También quieren que se estudie lapor los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana, que, Día Europeo de las Víctimas del Fascismo, como día de recuerdo y homenaje a las del franquismo, y que se incluya la memoria histórica en los contenidos educativos.Para revitalizar la Ley de Memoria, el PSOE exigeen esta materia con su correspondiente dotación económica, impulsar las actuaciones necesarias para localizar y exhumar fosas comunes, como la creación de bancos de ADN , y retirar símbolos y monumentos franquistas.De su lado, las iniciativas de Esquerra y En Comú, coinciden en solicitar que se cumpla una proposición no de ley aprobada en 2008 que ya instaba al Gobierno a iniciar las acciones necesarias que permitan la anulación del Consejo de Guerra sumarísimoa que fue sometido, presidente de la Generalitat catalana durante la II República.Ambos solicitan también que el Estado pida perdón a los familiares de Companys, a la Generalitat y a todo el pueblo de Cataluña por su asesinato y a que se lleven a cabo todas las medidas pertinentes para la anulación de todas las condenas derivadas de Consejos de Guerra y de los tribunales de represión política celebradas durante el franquismo.Además, como el PSOE, el texto de ERC emplaza al Gobierno a impulsar una reforma de la Ley de Memoria paraconforme a los principios consagrados por Naciones Unidas "respecto a los crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad, cometidos por la dictadura franquista".