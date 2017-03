López responde a Elorza: "El día de las primarias habrá una papeleta que ponga Patxi López"

Elorza: "Ninguna posibilidad de ganar"

El candidato a la secretaría general del PSOE respondió este domingo al diputado socialista Odón Elorza afirmando que, "por mucho que digan algunos, el día de las primarias habrá una papeleta que ponga Patxi López", informa Europa Press.Así de contundente se mostró durante un acto con 500 militantes socialistas en San Sebastián, después de que este pasado sábado Elorza señalara que habría que "estudiar" unaentre el exlehendari y el ex secretario general del PSOE y también candidato a las primarias, Pedro Sánchez.Al encuentro acudieron: su secretario general y consejero del Gobierno vasco, Iñaki Arriola; los diputados forales Denis Itxaso, Marisol Garmendia y José Ignacio Asensio; y el portavoz socialista en el Ayuntamiento donostiarra, Ernesto Gasco, entre otros.En su intervención, López pidió "ayuda" y "confianza" a la militancia., señaló, para añadir, a continuación, que su "afán" es lograr la "unidad" del PSOE."No podemos rendirnos ni resignarnos", señaló el político vasco, que aseguró que va a "defender al PSOE " y, con el fin de "volver a juntar a todos los socialistas detrás de un mismo proyecto compartido".Además, subrayó que esto "no es una batalla para ganar las primarias sin más", sino. "Y al día siguiente no podemos jugar a pasar facturas ni a cobrarse revanchas, sino a sumar, a unir, a integrar a todos los socialistas en un mismo proyecto, en una misma ilusión de recuperar al PSOE fuerte y ganador que todos queremos", sostuvo.Elorza, por su parte, señaló este domingo, en declaraciones a Europa Press, que Pedro Sánchez es el candidatoy el que "puede realmente ganar estas primarias" y liderar el PSOE.El diputado socialista aclaró que cuando se habla de unidad de candidaturas –en referencia a las declaraciones de la presidenta del Govern, Francina Armengol, quien indicó este miércoles en Cadena Ser que le "encantaría" que Sánchez y López "fueran en una sola candidatura"– no se pueden sumar o unir,"En definitiva, cuando se habla de esta cuestión lo que no se quiere decir claramente es que Patxi López debiera reflexionar, replantearse si debe mantener su candidatura cuando no tiene realmente", añadió, aunque "esa es una decisión que corresponde a López y su entorno".Así pues, aseguró que Sánchez es el candidato que ha presentado un "documento de carácter ideológico y estratégico" y que, además, según todos los datos, es el que realmente tiene posibilidades de ganar el proceso de primarias.Por tanto, agregó, desde su colectivo no aceptan la posibilidad de que Sánchez retire su candidatura porque tienen