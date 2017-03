Miles de personas claman en Murcia "contra la corrupción" y exigen la dimisión de Pedro Antonio Sánchez

Critican la "corrupción sistemática"

Variosse manifestaron este domingo en Murcia para clamar "contra la corrupción" y para exigir que el presidente regional, Pedro Antonio Sánchez , "cumpla con su palabra," tras ser investigado en el caso Auditorio.Según Europa Press, la manifestación, convocada por la Plataforma Anticorrupción de la Región de Murcia y apoyada solo por particulares y, partió pasadas las 12.00 horas de la plaza de la Glorieta de España, recorriendo la Gran Vía hasta desembocar frente al Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, donde se procedió a la lectura de un manifiesto.Un manifiesto en el que se señaló lo "indecente de la" y que defiende que la mejor arma contra la corrupción y la ignorancia "es la democracia, la transparencia y la participación".Durante el trayecto de la manifestación, a la que se sumaron a título personas representantes de todos losen la Asamblea Regional, así como sindicatos, organizaciones sociales o plataformas como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o la Plataforma Pro Soterramiento, se han coreado cánticos comoo "A ti que estás mirando también te están robando".Las portavoces de la Plataforma, Marian Alfonso y Belén Fernández, incidieron en que uno de los objetivos de la convocatoria es "demostrar que la ciudadanía es ely por la decencia y la dignidad en una sociedad infestada de corrupción".Se da la circunstancia de que la manifestación se celebra horas antes de que el presidente del Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez, declare este lunes, a las 10.00 horas,por el caso Auditorio, tras ser citado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU), instructor del caso, Julián Pérez-Templado Así, Alfonso apuntó que mañana,, "habrá una manifestación porque nos preocupa esta situación y queremos saber qué es lo que pasa. Queremos que la justicia actúe firmemente y lo haga de manera transparente", añadió."La corrupción está arraigada en todas las administraciones públicas y la ciudadanía se siente harta e indignada, además sentimos que nuestra democracia ha sido secuestrada y que la justicia está siendo demasiado politizada", afirmó la portavoz.Por su parte, Fernández destacóa la hora de denunciar los casos de corrupción, "porque funciona". Sobre Pedro Antonio Sánchez, recordó que se le imputan "nada más y nada menos que", por lo que remarcó que "no se trata de casos puntuales, sino que se trata de una corrupción endémica".Alfonso indicó que la labor de la Plataforma, sino que continuará porque "la corrupción no es algo que esté instaurado solamente en torno a Pedro Sánchez, sino que está en todas las instituciones del Gobierno regional y del Gobierno nacional"."No podemos permitir que la indecencia nos gobierne y que gente que ha hecho que sus privilegios, sentados en su sillón intentando mantener ese poder solo para ellos,y que la ciudadanía siga perdiendo cada día más derechos", aseveró."Esta corrupción nos afecta a todos porque son los recortes de la ciudadanía", según Alfonso, quien recalcó que no se trata solo de un problema político, sino que es "de la Región de Murcia y del Estado español, porque este corrupción se lleva un montón de dinero que, al final, no va a la gente".Por otro lado, arremetió contra una Justicia "totalmente manipulada, al servicio de ese pequeño grupo de privilegiados que están, en detrimento de una justicia general y para todos".Entre la labor que realizará la Plataforma en el futuro, Alfonso anunció que habrá. Asimismo, desarrollará una labor de "información y formación a la ciudadanía" porque la corrupción "no es un estado paralizado, sino que todas las instituciones están llenas de corrupción y la población debe saberlo".La intención de la Plataforma es quey, para ello, "tenemos que ser capaces de movilizar a nuestros representantes políticos, partidos y activistas sindicales para que exijan que el gobierno de lo público sea decente y digno", con el fin de que "las personas que nos representan nos hagan sentir orgullosos".