El Gobierno manchego cierra trece oficinas de la agencia de colocación San Román

Oficinas fantasma

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha respondido a las denuncias de la Inspección de Trabajo y CCOO sobre la situación de las oficinas pertenecientes aen la comunidad, y lo ha hecho mediante el cierre de trece locales de la consultora desde el mes de enero.El pasado 9 de febrerorevelaba la existencia de un informe negativo elaborado por la Inspección de Trabajo sobre las agencias de colocación autorizadas por el Ministerio de Empleo, Consultora San Román, a la que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) adjudicó la búsqueda de empleo a los parados del Plan Prepara en Madrid y Castilla-La Mancha. En Albacete, concluía la Inspección, la consultora "no funciona como agencia de colocación" ni "prácticamente" hace gestiones de mediación. Según CCOO, además, la consultora contaba con oficinas cerradas en, mientras que otras eran autoescuelas o academias que sólo recogían currículos.Según han explicado fuentes sindicales a este diario, CCOO planteó una inspección de todos los centros de la región, porque. El SEPE prorrogó el año pasado los tres contratos que suscribió en 2014 y 2015 con las agencias privadas de colocación, "sin ningún criterio de evaluación". Tras la publicación del informe de la Inspección, no obstante, el SEPE "salió en defensa de la agencia privada de colocación", denuncia el sindicato.Fuentes del Ministerio de Empleo, por su parte, señalan en conversación con este medio que el SEPE está "investigando la información" que les llega. En cualquier caso, señalan, "el competente para cerrar oficinas es Castilla-La Mancha", mientras que la tarea del SEPE reside en "verificar que esta empresa no cumple con losestablecidos". En este sentido, recuerdan que la comunidad manchega está suscrita al acuerdo marco de agencias privadas de colocación, "que no invade competencias", sino que "hace que la atención de los parados tenga unos requisitos mínimos comunes para todas las comunidades". Las mismas fuentes apuntan que, aunque "es Castilla-La Mancha quien firma un acuerdo de colaboración con la empresa", cualquier compañía que "incumpla los acuerdos se cierra y se analiza si hay fraude de ley".El informe de la Inspección denunciaba laen los cuatro locales ubicados en Albacete y las irregularidades contractuales. De los seis contratos que consiguió San Román en el año 2016, no se aplicaron "los modelos de entrevistas y toma de datos presenciales", y tampoco contaba la agencia con una contabilidad separada para sus actividades de colocación y de formación, tal y como le exige la ley. Además, no garantizaba la intimidad y confidencialidad de los datos de los trabajadores a quienes atendía, y en las entrevistas no eran respetados los principios de igualdad y no discriminación en el acceso al empleo.También CCOO denunció que, tras una serie de visitas en la mayor parte de los 24 centros que San Román declaró tener en la comunidad, las condiciones de los locales eneran similares a las constatadas por la Inspección.