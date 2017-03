El presidente murciano niega corrupción y asegura que dimitirá cuando haya imputación formal

Las decisiones estaban "avaladas" por técnicos

El presidente del Ejecutivo murciano,ha calificado este lunes de posibles errores administrativos lo ocurrido con el proyecto de construcción del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad, pero en ningún caso considera que pudiera tratarse de corrupción.Sánchez, quien ha comparecido en un hotel situado en las inmediaciones del Palacio de Justicia una vez concluida su declaración en sede judicialpor el caso Auditorio,"Vamos a seguir cumpliendo el acuerdo, otra cosa es que otros quieran interpretarlo de otra forma"; ha afirmado Sánchez, quien advierte que ahoray mientras nosotros a trabajar".Por ello, ha pedido a Ciudadanos que interprete el pacto en Murcia "como se interpreta en el resto de España y en la propuesta que presentó en el Congreso".Sánchez, que ha contestado en el interrogatorio a las preguntas que le ha efectuado el instructor de la causa, el magistrado Julián Pérez Templado, las del Ministerio Fiscal y su letrado, Francisco Martínez Escribano, ha recordado nuevamente que esta denuncia partió del; "demasiadas denuncias", ha lamentado.Asimismo, ha justificado su decisión de, que representa a Podemos y PSOE, porque "tienen una estrategia política para hacer daño de una forma ruin y no les interesa saber la verdad; les interesa que esto se alargue, se extienda, porque calumnia que algo queda".En opinión del presidente murciano,ya que es una perversión que daña la credibilidad del sistema". De hecho, ha criticado que se le haya negado comparecer, a petición propia, en la comisión de investigación en la Asamblea Regional sobre este asunto, presidida por Podemos."Soy el único presidente en todo el país que se le hace una comisión de investigación y no me dejan comparecer; Podemos la preside y aquí trae a su abogado a interrogarme", ha reprobado Sánchez, quien ha cuestionado si "estos son los limpios, los que quieren mejorar y construir,Hay que tener en cuenta, ha explicado, que el PSOE "denuncia una obra dey esta obra se ha acreditado por parte de los técnicos, de los departamentos, del ayuntamiento, de las periciales".Sánchez ha señalado que se recibió una subvención para hacer una obra. "Está hecha y todo el dinero de la subvención está invertido en la obra y nadie discute que se haya perdido un euro", ha defendido. Máxime, continúa, cuando el perito del fiscal "reconoce que todo el dinero está invertido en la obra" y si puede haberen el expediente de la subvención "se está investigando"."Se da una subvención para una obra, la obra se aprueba yla obra que se hace tiene el valor de la inversión y lo que hay allí está hecho y construido y tiene un importe que coincide con el dinero que se subvenciona", ha defendido.Sobre si en el expediente o trámite de este proyecto de construcción del auditorio lumbrerense hay algún error administrativo, espera que "se aclare, perosobre la aplicación de unos fondos".En este sentido, ha pedido a su abogado, Francisco Martínez Escribano, que a partir de los próximos días, aunque espera que las próximas horas, "aportemosmás informes jurídicos, más informe técnico para aclarar aún más algo que yo considero que está muy claro, y es que el dinero está ahí, y lo que se hace es invertir el dinero que hay".Ha reconocido que la obra "se queda corta" porque "llegó la crisis". Y se pregunta "cuántas obras en cuántos ayuntamientos de toda España han necesitado de una segunda fase porquePues bien, ha señalado que "la mayoría" de obras se han encontrado en esta situación.Ha agradecido la posibilidad de haber declaradoy ha asegurado que él va a seguir trabajando, porque "esta Región sigue necesitando de nuestro esfuerzo, de nuestras reformas, de nuestra valentía y de nuestras decisiones"."Le tocará hablar a la Justicia", ha adelantado Sánchez, quien ha asegurado que él cumple su palabra y esperará a la "imputación formal" para dimitir. Así, ha emplazado a acudir a la "ley vigente" para comprobar que esa imputación formal "es cuando es".Por tanto, ha garantizado que él"Otra cosa es que otros quieran interpretarlo de otra forma; ellos sabrán por qué y con qué estrategia", ha manifestado Sánchez, quien ha garantizado que él siempre da "la cara", algo que "también está aclarado".Al ser preguntado por la adjudicación de la obra, Sánchez ha indicado quey hay una sentencia firme del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo que "aclara que el concurso se hizo bien" y "da la razón a lo que hizo el ayuntamiento". Además, ha señalado que la sentencia "no fue recurrida".Ha insistido en que él va a seguir "trabajando por la Región" y cumpliendo aquello que firma. "A otros les interesan otras cosas, como que haya ruido, lío y, según el presidente del Gobierno regional, quien ha criticado que "el calumnia que algo queda favorece a la estrategia de los que no saben otra cosa que destruir".Ha lamentado que los abogados del PSOE han intentadoposponer su declaración de este lunes, una de ellas porque el letrado dijo que "estaba enfermo" el pasado viernes. "Le deseo que se mejore, pero yo he podido declarar, y eso ha sido para mí muy importante", ha aseverado.En cuanto a la postura de los grupos de la oposición, el presidente del Gobierno murciano ha reconocido que todos ellos dicen que no estánalgo que sucede igual "toda la legislatura".Lo "único" quees que "interprete el pacto en Murcia igual que lo interpreta para el resto de España y como se interpreta en la propuesta legislativa que presentó en el Congreso hace una semana".Además, Sánchez ha justificado que las decisiones sobre el caso Auditorio "venían avaladas por los técnicos" y queRuiz ha destacado que el presidente del Ejecutivo no ha aportado este lunes, y se ha limitado a prestar su declaración. "Sus argumentos son los que viene exponiendo fuerza del Juzgado: que desconoce los aspectos técnicos, que entiende que todo está bien y que la obra está ahí", ha explicado.En cambio, el abogado de Podemos entiende que la versión de Sánchez no coincide con lo que recogen los documentos. "Por eso, mantenemos nuestra misma tesis", ha señalado.