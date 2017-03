El PSC tendrá que acatar la posición del PSOE a la hora de elegir al presidente español

A partir de ahora, el PSC tendrá quea la hora de votar en la investidura de un presidente del Gobierno. El nuevo protocolo firmado entre ambas organizaciones, que presentó este lunes el portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, establece que el único órgano legitimado para definir la posición de los socialistas en las votaciones de investidura en el Congreso será el Comité Federal del PSOE, lo que acaba con la autonomía del PSC para decidir la postura de sus diputados. En la última votación, los socialistas catalanes decidieron votar no a la investidura de Mariano Rajoy mientras el Comité Federal del PSOEJiménez presentó el pacto comomantienen desde 1978, y afirmó que “evidentemente” el acuerdo cierra la crisis por la que, en los últimos meses, ha pasado la relación entre ambos partidos. De esta manera, señaló el portavoz de la gestora, “el Comité Federal del PSOE será el único ámbito de decisión en relación a la investidura del presidente del Gobierno en España”, y también será la dirección del PSOE la que fije la posición de ambas organizaciones “”. Es decir: la postura de los socialistas sobre la independencia en Cataluña y el modelo territorial será decidida por el PSOE y no por el PSC.Por su parte, la dirección del PSC decidirá autónomamente sobre la investidura del president del Gobierno catalán. Eso sí: con respecto a decisiones como las relativas a la “política de alianzas” o los pactos del PSC con otros partidos, el PSOE podrá, el órgano en el que hay representantes de los dos partidos y en el que se ha negociado el protocolo presentado este lunes.Asimismo, Jiménez anunció que los militantes del PSCen el censo para poder votar en las próximas primarias que decidirán quién será el nuevo secretario general del PSOE. Según detalló el portavoz de la gestora, el acuerdo alcanzado entre PSOE y PSC establece que los militantes del partido catalán quedan automáticamente incluidos en este censo a no ser que pidan explícitamente ser excluidos. El propio PSC ha informado de que son entre 13.500 y 14.000 sus militantes “al corriente de pago” y que, por tanto,