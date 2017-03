Elorza afirma que "la mitad de los presentes" en el acto de Patxi López del domingo "van a votar a Pedro Sánchez"

Plataforma de apoyo

El diputado del PSE-EE por Guipúzcoa, Odón Elorza, se ha mostrado convencido de que "la mitad de los presentes" en el acto que el candidato a la secretaría general del PSOE Patxi López celebró el domingo en San Sebastián "van a votar a Pedro Sánchez", ha informado Europa Press. "Una cosa es el acto de presencia yen la urna porque considera que es lo mejor para el Partido Socialista en Euskadi y en España", ha afirmado.Elorza ha comparecido ante los medios de comunicación en la capital guipuzcoana para dar a conocer laen apoyo a la candidatura de Pedro Sánchez, cuya creación se puso en marcha hace ocho días en la localidad guipuzcoana de Beasain y que, en este momento, cuenta ya con "cerca de un centenar de militantes" y con presencia en el 80% de las agrupaciones de Guipúzcoa.Preguntado por el acto de la candidatura de López en un hotel donostiarra, tras manifestar que le "apreciamos, respetamos y queremos", ha considerado que el exlehendakari "está abusando un poco de la idea delporque "la repite permanentemente y es como si quisiera que pasara, pero no se va a producir"."La justificación de la existencia de la candidatura de Patxi es que se va a producir un choque de trenes, y él quiere hacer de pacificador y, ha asegurado el exalcalde donostiarra, quien se ha mostrado convencido de que la unidad "se consigue en base a vertebrar la militancia del PSOE en torno a un proyecto muy enraizado en la democracia del partido, que lo resitúe a la izquierda, y que siente las bases de la socialdemocracia del siglo XXI, y tenga en cuenta la coherencia personal".Por ello, se ha preguntado si "alguien cree que el PSOE va a recuperar su espacio, la credibilidad, la confianza, el voto que se le ha escapado liderándolo algún compañero que no haya tenido una posición clara, rotunda, en la investidura de Mariano Rajoy".y en cambio Pedro Sánchez se la jugó en coherencia, renunció al acta de diputado y se fue a casa?", ha preguntado.En esa línea, ha insistido en cuestionar "quién tiene más capacidad para"Estoy seguro que todos creemos que ése es Pedro Sánchez, sin ningún género de dudas", ha remarcado, para recordar que el hecho de que "los aparatos, los generales y las viejas guardias" no estén con el exlíder socialista no es "un motivo especial de preocupación" porque "se repite en muchos sitios".Además, ha destacado que las "referencias críticas" tanto de Patxi López como de Idoia Mendia en sus discursos "van más contra Pedro Sánchez que contra Susana Díaz" y, según ha dicho, "ellos sabrán por qué lo hacen".Elorza ha reiterado que "quien tiene más credibilidad, es más coherente, sin ningún tipo de extremismos, radicalidades, sin venderse a Podemos, y quien mejor condición tiene para liderar el PSOE" es Pedro Sánchez y ha insistido en preguntarEn cuanto a la Plataforma, ha explicado que a va a tratar de hacer "una intensa y creativa" campaña de Primarias y al Congreso del PSOE, en apoyo a Pedro Sánchez, con el objetivo de "recuperar así la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en el partido socialista". "Vamos a intentar, ha resaltado el dirigente socialista.En esa línea, ha señalado que otro de los objetivos es "debatir y aportar" mejoras al documento "ideológico, político, estratégico" de la candidatura de Pedro Sánchez, así como defender a Sánchez como el candidato "más coherente para liderar el PSOE". "Su trayectoria para resituar al Partido Socialista en un espacio de izquierdas es evidente", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que "no renunciamos a ganar en Guipúzcoa".Además, ha avanzado que el próximo viernes 17 se llevará a cabo el primer acto "importante" de la Plataforma en la sede socialista de Irún, donde se presentará a la militancia el documento de la candidatura de Sánchez, aunque ésteNo obstante, Elorza ha asegurado que "vendrá a Euskadi".