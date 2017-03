Los juzgados de Vitoria archivan de nuevo una querella por la matanza del 3 de marzo de 1976

"Esclarecer responsabilidades"

El Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria ha sobreseído este lunes la causa abierta a raíz de la querella del Ayuntamiento por la matanza del 3 de marzo de 1976 , en la que cinco personas murieron y más de un centenar resultaron heridas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta laboral.Según ha informado Europa Press, esta resolución judicial sigue línea de una decisión similar adoptada hace unas semanas por el Juzgado de Instrucción número tres de Vitoria, quepor los mismos hechos, presentada, en aquel caso, por las Juntas Generales de Álava.El Ayuntamiento, al igual que hicieron las Juntas Generales, ha anunciado, a través de un comunicado, quede sobreseer la causa abierta por estos hechos. El recurso del Consistorio se presentará el martes.A juicio de los letrados que redactaron las querellas de las instituciones alavesas, los hechos serían, conforme a la legislación actual, indiciariamente constitutivos de unLas resoluciones judiciales de ambos juzgados, no obstante, estiman que los sucesos a los que se hace referencia la querella, tal y como solicitaba, como delitos de lesa humanidad. El juez argumenta la imposibilidad de aplicar esta tipificación de genocidio y lesa humanidad, introducida en el derecho penal por la Ley Orgánica 15/2003 a hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma.A partir de ahí, los jueces entienden que los hechos denunciados están, por lo que no se puede perseguir penalmente a los responsables de lo ocurrido el 3 de marzo de 1976 en Vitoria. Aquel día, cinco personas murieron y más de cien resultaron heridas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protestas laboral, unos hechos por los que ninguna persona ha sido condenada.El alcalde,, ha lamentado que a pesar de los 41 años transcurridos, "no se ha producido la evolución necesaria en el ámbito judicial para poder esclarecer responsabilidades y determinar quiénes fueron los responsables de esas muertes"."No vamos a cejar en el intento de que los tribunales se posicionen al respecto. La vía judicial es básica para esclarecer los hechos", ha advertido.