Pablo Iglesias afirma que gobernaría con el PSOE incluso con Díaz de presidenta

Irene Montero y Ana Botella

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó que estaría dispuesto a formar gobierno con el PSOE incluso con Susana Díaz como presidenta, algo que consideró como la, siempre que ambas formaciones alcanzasen un acuerdo programático."Si hay un acuerdo programático, claro que sí", dijo Iglesias en el programa Salvados de La Sexta, donde se tuvo que enfrentar a las preguntas y críticas de cinco votantes de Podemos. "Si estás en política estás para gobernar", añadió Iglesias paraen el futuro, según Europa Press.El líder de Podemosn si Pedro Sánchez logra imponerse en las primarias socialistas y se convierte de nuevo en secretario general del PSOE. Ante esa hipotética situación, y si se produjera una moción de censura al presidente Mariano Rajoy, Iglesias se decantaría por buscar "un gobierno de progreso donde podamos estar todos" junto a los socialistas."Eso es lo que desde el principio propusimos", según Iglesias, que estaría dispuesto a aceptar incluso a una candidata como Susana Díaz a la presidencia del Gobierno: "Si hay acuerdo programático y nos dicen".En la entrevista, Iglesias explicó por qué rechazó, hace un año, la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, responsabilizando a Ciudadanos de impedir el acercamiento entre PSOE y Podemos. "En una reunión de negociación con PSOE y Ciudadanos,r", aseguró Iglesias,El secretario general de Podemos señaló aquel "momento tremendo" como el, entonces número dos de Podemos cuando "empieza a haber debates internos muy intensos" para pactar con el PSOE.Según Iglesias, compañeros quese posicionaron a favor de dar "un cheque en blanco" al pacto de PSOE y Ciudadanos, aunque no mostraron públicamente su opinión. "Y eso me gustó regular", confesó.La posterior pugna entre Iglesias y Errejón que desembocó en Vistalegre II fue elque participaron en el programa., le dijo uno de ellos. "Cuando decís que habéis estado tristes o que os hemos decepcionado es lo más duro que podemos oír, es un puñetazo", admitió Iglesias,En ese sentido, el líder de Podemos aseguró que tras Vistalegre II,. "Podemos tiene que ser una orquesta, pero hacía un año que desafinábamos", según Iglesias. "He aprendido en este año que es imprescindible separar lo personal de lo político", añadió.Del mismo modo, Iglesias defendió el nombramiento de Irene Montero como nueva portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, relevando precisamente a Errejón, como "una decisión colectiva", yn por le hecho de que Montero e Iglesias sean pareja."A ti ni a mí nos van a preguntar con quién hemos dormido, y", respondió Iglesias al presentador del programa, Jordi Évole. Además, el líder de Podemos negó que la situación con Montero sea similar a la que vivió Ana Botella cuando se cuestionó su elección como alcaldesa de Madrid por ser esposa del expresidente del Gobierno José María Aznar"."Irene Montero tiene un nueve y pico de media en la carrera, y la diferencia con Botella es de trayectoria", dijo Iglesias para defender a la nueva portavoz de su partido en el Congreso, del mismo modo que, con el que fueron muy críticos los participantes en el programa. "Monedero tenía que haber cerrado la boca", según una de las votantes de Podemos que participaron en esta edición de Salvados.