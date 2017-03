Patxi López se reivindica como la tercera vía entre los extremos de Susana Díaz y Pedro Sánchez

Frente a un Pedro Sánchez y una Susana Díaz situados en los extremos e incapaces de reparar la fractura del PSOE,, el tercer candidato en liza para las primarias socialistas, se presenta como el único que puede unir de nuevo el partido con un programa ubicado en medio del de sus contendientes. Ese es, al menos, el mensaje que busca trasladar el dirigente, cuya candidatura presentó este lunes un resumen de las propuestas que defenderán en las primarias por boca de, coordinador del documento político de López.“A los socialistas no nos corresponde recortar los recortes del PP,de la derecha. Pero tampoco podemos ser esa izquierda tan puramente destilada y tan extrema que resulta incapaz de generar confianzas mayoritarias”, plantea el extracto del documento político de López, una idea en la que insistió Simancas con un tono muy similar. “Entre [el presidente francés, François] Hollande y [el líder laborista británico, Jeremy] Corbyn, nos quedamos con [el candidato del SPD a las elecciones alemanas]”, sostiene el escrito.Igualmente, y aunque rehusó comparar explícitamente a Sánchez y Díaz con los dirigentes socialdemócratas europeos mencionados, Simancas fue más claro: el PSOE no tiene que tener “” como el de Hollande ni ser el abanderado de una izquierda “minoritaria” como Corbyn. Eso sí: López se compromete a contar con todos si gana y a no "atrincherarse" en una oposición interna si pierde. “La primera prioridad del PSOE es la de recuperar la unidad del partido, y esto exige quien gane cuente con los demás de una manera leal”, lo que implica “”.