Podemos Euskadi denuncia una agresión a su portavoz "por un simpatizante de ATA"

Podemos Euskadi ha denunciado que el portavoz de la coalición Elkarrekin Podemos en el Parlamento vasco, Lander Martínez, fue"por un simpatizante de ATA", el principal movimiento disidente de la izquierda abertzale Según ha asegurado la formación en un comunicado, la agresión, que, "no puede separarse de la condición política" del portavoz de Podemos."Si bien las lesiones no son de gravedad, es imprescindible denunciar políticamente estos hechos, así como señalar lae. Toda clase y forma de violencia, presente y pasada", ha indicado, al tiempo que ha convocado este lunes una rueda de prensa en Bilbao para explicar los hechos.El responsable del área de Cultura y Comunicación de Podemos Euskadi, Andeka Larrea, ha denunciado que "no es la primera vez" que su secretario de Organización y portavoz parlamentario de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez,En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Larrea ha indicado que Martínez, aunque ha denunciado "estas actitudes intolerantes que nosotros pensábamos que poco a poco iban desapareciendo de la vida de Euskadi". "Esperemos que quede en una anécdota, pero desde el rechazo muy firme", ha añadido.Por otro lado, ha mostrado su confianza en que se pueday trabajar para que estas cosas no puedan ocurrir, de tal forma que "un representante político que está disfrutando de su ocio durante el fin de semana no tenga que vivir esta circunstancia".En este sentido, Larrea ha reconocido que, "al parecer",. "Lander había sufrido en el pasado algún tipo de acoso e insultos por parte de personas vinculadas a este grupo", ha acusado en referencia al Movimiento pro Amnistía y Contra la Represión.