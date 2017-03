Podemos promueve en el Congreso que se prohíba en toda España cortar el rabo a los perros

Unidos Podemos promueve en el Congreso lade cortar el rabo a los perros, según informa este grupo parlamentario, que señala que la ponencia del Congreso que estudia la ratificación del Convenio europeo de protección de animales de compañía ha aprobado una enmienda de la formación morada para la eliminación de esta reserva formulada por España contra la prohibición de cortar la cola de los perros.En este sentido, señala que la iniciativa se ha incorporado con el único voto en contra del Partido Popular, con el objetivo de quepara España a la amputación de la cola de los animales de compañía, informa Europa Press.Tras la firma en el año 2015 por parte del Gobierno de este convenio, su ratificación se encuentra ya en su fase final y deberá ser aprobado próximamente en el Congreso de los Diputados. Esta ratificación puede sufrir más cambios durante elde Comisión y Pleno.Podemos recuerda que el Gobierno español había planteado una reserva al Artículo 10, en lo referido a lade compañía. Así, con la aprobación de dicha enmienda, el Convenio llegará a la Comisión de Exteriores del Congreso para su aprobación, sin la reserva de España a esta prohibición.En este sentido, el coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos en la Ponencia que estudia el Convenio , Juantxo López de Uralde, ha señalado que "la amputación de la cola en la especie canina por motivos estéticos es unapor tener graves consecuencias para el animal" y ha añadido que "las amputaciones no son prácticas inocuas: causan dolor, problemas crónicos de salud en los animales, les generandificultades de locomoción e incluso limitan su capacidad comunicativa".El Convenio, que garantiza una legislación básica para el bienestar animal en los 47 estados del Consejo de Europa, se aprobó en Estrasburgo en 1987 y desde entonces,El pasado mes de febrero el partido animalista PACMA ya se quejó de que España no ha autorizado aún la ratificación completa del Convenio Europeo de Protección Animal de 1987 y acusó al PP dpara no prohibir la amputación del rabo de los perros.La presidenta de la formación, Silvia Barquero, explicaba que este acuerdo fue aprobado por la Unión Europea en el año 1987 y España lo ratifica ahora, 30 años después. Pero, además del retraso, los populares pedían esta distinción que, a su juicio, "muestra lahacia los animales"."Continúanpor criterios no terapéuticos. En siete comunidades autónomas esta práctica ya está prohibida, por lo que esta condición del Gobierno evita lo que podría haber sido un avance para las otras diez comunidades. Otra oportunidad perdida", denunciaba ante la puerta del Congreso.