entrar en un debate sereno, profundo y articulado con todos los actores sobre el concepto de seguridad ciudadana y las necesidades reales de legislación".

En un comunicado, el colectivo analiza los puntos más preocupantes analizados por más de veinte juristas. Según esta plataforma, la propuesta de reforma del PSOE combina "lo peor de la

y de la 'ley Corcuera', más conocida esta ultima como Ley de Patada en la Puerta (LO 1/1992)", mientras que en la del PNV se anuncian medidas, como una ampliación del derecho de huelga y los derechos y libertades de los extranjeros en España, que no aparecen desarrolladas en su articulado.

podrían ser usados para facilitar desalojos ilegales. Asimismo, también aseguran que los dos partidos "pierden la oportunidad" de regular de forma "más garantista" aquellos supuestos en los que se pueden requerir la documentación a fin de evitar controles de identidad discriminatorios

y la posibilidad de regular con rigor los derechos que asisten a la persona "retenida" para ser identificada.

infracciones muy graves referidas al ejercicio del derecho de reunión y rescata de la 'ley Corcuera' las sanciones por la provocación de reacciones en el público que alteren la seguridad ciudadana, la cual extiende la responsabilidad del individuo a las reacciones de terceras personas". Y añade como infracción muy grave la de causar desórdenes graves en vías públicas y daños graves a los bienes públicos. Por su parte, el PNV introduce una disposición final que posibilita la celebración de manifestaciones espontáneas y pacíficas en supuestos de urgencia, "una reivindicación ciudadana constante", así como una exigencia por parte de la jurisprudencia europea.



La Plataforma No Somos Delito ha mostrado su. El colectivo considera estos movimientos, que califica como "trampas", como un intento de apuntarse el "presunto tanto" de terminar con esta ley aunque aseguran que de esta forma se consumaría la trampa deSegún la plataforma, formada por más de 100 colectivos y organizaciones sociales, tras analizar estas reformas en las que están trabajando desde los partidos, su conclusión es queEl colectivo también muestra su preocupación lay alertan de que en la propuesta del PSOE se recoge la posibilidadEn cuanto a los, la propuesta del PNV mantiene tres de las cuatros infracciones muy graves, mientras que el PSOE las eleva de cuatro a once. Además, la formación nacionalista mantiene la sanción por falta de respeto a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Registro Central de Infracciones contra la seguridad ciudadana.Con respecto al, el PSOE mantiene "tresanalizar algunas de las cuestiones más inquietantes recogidas tanto en la 'ley Mordaza' como en los proyectos alternativos, No Somos Delito organiza un debate ciudadano el próximo 17 de marzo en la Nave de Terneras de Matadero Madrid.