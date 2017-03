David, hermano de una asesinada por violencia de género que adoptará a su sobrina: "Póngannos las cosas más fáciles"

El Congreso de los Diputados escuchó este martes por la tarde el testimonio de David, hermano de una mujer asesinada en 2013 por su marido, cuando su hija de apenas 3 años se encontraba en el domicilio, de la que se hizo cargo y ahora va a adoptar. "Les pido por favor que, dijo durante su participación en la jornada parlamentaria Huérfanos de la Violencia de Género celebrada en la Cámara Baja y promovida la Fundación Mujeres.Según ha informado Europa Press, la fundación dió cuenta también del I Informe Anual del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto, cuyos datos hizo públicos la pasada semana y que pone de manifiesto queDavid quiso poner rostro este lunes a las cifras y desgranó cómo el asesino de su hermana, durante los cuáles sometió a la menor a un proceso de desarraigo, con el apoyo de los abuelos paternos. Finalmente, fue condenado a 20 años de prisión, privación de la patria potestad y prohibición de comunicaciones con su hija. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y es declarada firme por el Supremo."Somos consicentes de que, prisión aparte, conseguir privación de patria potestad como pena en un procedimiento penal es muy importante porque hasta entonces ocurría en un porcentaje ínfimo de los casos", señaló David, que advirtió que desde el día en que ocurrieron los hechos hasta la detención tres meses despuésEl juez instructor supendió cautelarmente la patria potestad y el régimen de visitas y"Alguien capaz de privar a un menor para siempre de su madre, nada bueno puede aportarle. Un maltratador en absoluto es un buen padre", sentenció David.Posteriormente, David y su mujer, con el apoyo de sus padres, solicitaron la transferencia de la patria potestad y la guardia y custodia. Tampoco este proceso fue fácil. David lamenta que el juez permita las visitas supervisadas en un punto de encuentro con los abuelos paternos que, a su juicio, participaron activamente en el desarraigo de la menor.En este punto,de los juzgados que, según recalca, parten de una visión "idílica" de lo que es mejor para los menores. Del mismo modo, lamenta que los jueces de instrucción no es que se apoyen en estos informes, es que los toman como "base". Por ello, también pone en tela de juicio, la especialización de estos magistrados.Su experiencia en el punto de encuentro. "El centor no entiende que la situación del huérfano de violencia de género tiene matices importantes. Allí nadie se preocupaba de saber cuál era el foco de ese rechazo. La única respuesta es que tienen que ejecutar un auto judicial", aseguró David, que narró que su sobrina rechazaba a sus abuelos paternos, hasta el punto de generarle vómitos, tal y como ocurrió también con el equipo psicosocial.Tampoco tiene elogios para losde la zona porque, en su opinión, no facilitan el acceso a los recursos de la administración a los que ellos llegaron "hablando" con gente. En todo caso, relata que la única ayuda de su sobrina es una beca de comedor de 234 euros de la comunidad de Madrid, que ha comenzado a recibir este año.A ello se suma, que cuando ocurrieron los hechos, el asesino de su hermana gestionóy que su hija recibiera una pensión parcial, y no fue hasta la sentencia firme cuando se corrigió esta situación. "Tras la detención, fuimos nosotros los que pusimos en conocimiento que esto se estaba dando", explica David, que señala que aunque la situación se ha corregido, su sobrina nunca cobrará los meses que indebidamente ha cobrado su padre.Respecto a la declaración del IRPF, David lamenta también la, que le impide incluir a su sobrina en la declaración para acceder a las deducciones por hijos, ya que, tal y como comenta, la patria potestad no recibe el mismo tratamiento que la adopción, el acogimiento o la tutela. "Nosotros nos ocupamos de todo", recalca.Por otro lado, indicó que la sentencia firme también contempla unapero que nunca va a pagar. En este sentido, explicó cómo tuvieron que rehacer la declaración de herederos para incluir la indignidad y garantizar que el 50% de la vivienda fuera propiedad de la pareja fuera para la menor. La otra parte, propiedad del padre condenado, está embargada. Sin embargo, no se adjudicará directamente a la hija en pago de la indemnización sino que tendrá que salir a subasta. David cree que en casos de violencia de género debería dictarse la adjudicación directa a los huérfanos.Un escollo más es el inicio del proceso de adopción de la menor, que David y su mujer han iniciado y que, según relató, es "muy largo" en el tiempo, ya que. Este tipo de procesos debería ser, en su opinión, más "ágil". Además, su adopción conllevará la pérdida de la pensión de orfandad."Si la adopción llega a su fin, perderá su pensión de orfandad –advirtió–. Pero ellaLe vamos a proporcionar el amor y nos hemos convertido en sus padres y como padre madre e hija nos setnimos. Pero ella es consciente de que su mamá de barriguita está en el cielo y su progenitor de momento está castigado", explicóEn este sentido, también planteó la necesidad de que la menorpese a la adopción porque "no parece muy concordante" que actuar para proporcionarle la mayor protección, a través de la adopción, tenga que ser penalizado con la pérdida de la totalidad de su pensión".David terminó su intervención asegurando que él y su esposa han tomado una decisión "de corazón" que volverían a tomar pero recordando al mismo tiempo que supone un cambio muy importante para una pareja que no tenía hijos y unos gastos, a veces, difíciles de asumir.