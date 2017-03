El Senado envía a la última fila del hemiciclo a la senadora vasca que ha dejado Podemos

"En beneficio personal"

Reforma del reglamento

La Mesa del Senado ha cedido este martes el escaño 303, en la última fila del hemiciclo, a la senadora vasca Elvira García, que ha dejado Podemos y se va a pasar al Grupo Mixto , al que quedará incorporada este miércoles oficialmente. Además, ha adjudicado al PP el sillón que la parlamentaria dejará vacante en su antiguo grupo, según ha informado Europa Press.Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha dado de baja de su grupo a la senadora después de que ella anunciara la semana pasada que dejaba el partido morado tras la polémica porqueNo obstante, no ha dejado el escaño, por lo que desde este miércoles pasará a formar parte del Grupo Mixto.La Mesa del Senado le ha adjudicado provisionalmente un escaño para que pueda participar y votar en el Pleno que arranca este martes. Será el 303, en el extremo izquierdo de la última fila del hemiciclo, la única con sillones libres y la misma en la que fue situada la fallecidacuando abandonó el PP y pasó también al Grupo Mixto.Elvira García se incorporará definitivamente a su nuevo grupo este miércoles. El cambio le supondrá, ya que dentro de la disciplina de Podemos tenía el compromiso de cobrar unos 2.000 euros al mes y donar el resto de la nómina, y los ingresos que le corresponderán como senadora del Mixto alcanzarán casi los 7.000 euros.La portavoz adjunta de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,, ha asegurado que no han tenido ningún contacto con la senadora y ha defendido el código ético de su formación, "que supone tener una actitud intachable en la vida personal y pública"."Ella toma la decisión, saltándose ese código, de pasar al Grupo Mixto y no precisamente por diferencias políticas sino por un beneficio personal. No hay más que decir", ha añadido la portavoz.El senador de Compromís Carles Mulet ha vuelto a plantear la creación de la figura del parlamentario no adscrito para evitar que los expulsados de un grupo parlamentario recalen en el Mixto, obtengan más ingresos y se complique el trabajo de este peculiar grupo parlamentario. Con la llegada de Elvira García estará formado porde diez partidos políticos diferentes.Compromís planteó este debate con el caso de Rita Barberá, pero el Senado lo rechazó. El vicepresidente primero de la Mesa, Pedro Sanz, ha admitido que se podría retomar la cuestión si se aborda una reforma del Reglamento de la Cámara, que también despeje dudas sobre otros asuntos. Por ejemplo, con cuántos senadores se puede constituir un grupo parlamentario.