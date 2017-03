Interior anuncia medidas para prevenir la tasa de suicidios en la Guardia Civil, que supera la media nacional

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha anunciado este martes la puesta en marcha de una serie de medidas para prevenir una tasa de suicidios en la Guardia Civil que ha situado en 15,5 por cada 100.000 habitantes, una cifra que no considera "escandalosa" si se compara con la media nacional de 13,4 suicidios de hombres en el tramo de entre 15 y 69 años, pero quesegún ha informado Europa Press."Evidentemente, nos preocupan los suicidios en la Guardia Civil, en la Policía o en los auxiliares administrativos", ha comentado en su comparecencia en la Comisión de Interior en el Congreso. "Nos preocupa cualquier situación de personas que les lleve a suicidarse", ha enfatizado.Nieto ha recurrido a los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2014 para comparar esa tasa del 13,4 de hombres que se quitan la vida con el 15,5 por cada 100.000 guardias civiles. "Si me preguntan si hay una diferencia que nos pueda pareceren relación con otros cuerpos, ya tendría más dudas", ha comentado.Dicho esto, ha explicado que la Dirección General de la Guardia Civil trabaja ya para poner en marcha una serie de medidas dentro de su política de prevención de riesgos, "y una de ellas será en prevención de suicidios", atendiendo así a lascomo AUGC.El secretario de Estado se ha referido a otras demandas como lapara negar, como le ha planteado Ciudadanos, que existan diferencias con otros cuerpos del 30%. "No la hay en igualdad de puestos", ha explicado antes de recordar que se está haciendo un "análisis retributivo" para que "no exista ningún problema" en este sentido.En ese objetivo de una mayor equiparación policial, Nieto se ha detenido para señalar que, dentro del plan para centralizar compras y ahorrar costes, se llevará a cabo unaentre la Policía y la Guardia Civil. "Se va a conseguir lo que nadie pensaba que se iba a conseguir", ha señalado.