Rosendo Naseiro, extesorero de AP, desmiente a Bárcenas: "Ni es marchante, ni entiende de cuadros"

Ninguna relación comercial con Bárcenas

"Totalmente falso" que Naseiro haya implantado la 'caja B' del PP

El extesorero del Alianza Popular (AP) Rosendo Naseiro ha desmontado este martes ante el tribunal que juzga la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) la explicación del extesorero del PP Luis Bárcenas de que parte de la fortuna que tenía en Suiza procedía de operaciones de compraventa de arte, algunas de las cuáles realizaba con éste, según dijo en su declaración. "Bárcenas ni es marchante, ni entiende de cuadros", ha asegurado.Naseiro, que ha destacado que no tiene relación con Bárcenas ni con nadie del PP desde que estalló en 2009 el caso Gürtel –aunque sigue siendo militante del partido– ha asegurado que no compró al extesorero popular cuadros de gran valor porque ésteA preguntas del presidente del tribunal, el magistrado Ángel Hurtado, el extesorero de AP ha concretado que él conocía a todos los marchantes de España y que el que fuera tesorero del PP no "se dedicaba a nada de eso"de las características de los cuadros, como por ejemplo la escuela pictórica a la que procedían los pintores., ha añadido comparándose con él que ha recordado que "recientemente" ha vendido "de forma muy legal y publicado en un libro" al Museo del Prado 40 cuadros de una colección de un centenar de obras de arte.Naseiro ha insistido en que Bárcenas le "utilizó" porque "no hace mucho" le pidió que dijese que coleccionaba cuadros con él para poder trasladárselo a sus "amigos", algo que en un principio aceptóHa añadido que escuchó de "gente en la calle" que el que fuera gerente y senador popular decía que los cuadros "eran de él, que, cosas muy raras".El que fuera el primer tesorero popular ha afirmado en numerosas ocasiones ante preguntas de la fiscal Concepción Sabadell que no recuerda las operaciones de compraventas que ha realizado con Bárcenas. En todo caso, ha dicho que posiblemente adquirió de éste algúnpara decorar.Tras mostrarle varias facturas de estas inversiones, el extesorero de AP ha negado haber comprado a Bárcenas obras de arte por gran valor, como bodegones de Juan Van der Hammen u otras obras del pintor napolitano Guiseppe Recco. Incluso ha llegado a asegurar que no reconoce ni la letra, ni la firma de algunos de los documentos que, pruebas aportadas por la defensa de Luis Bárcenas, como la venta de un cuadro a su sucesor en 2002 por 9.000 euros."Ha pasado mucho tiempo, seis o siete años y con 82 años no se tiene la lucidez de lo que se ha hecho exactamente en seis años", ha subrayado. El abogado de Luis Bárcenas, Joaquín Ruiz de Infante, ha expresado ante el tribunal su duda de que Naseiro esté en condiciones para declarar, ya quede lo que se le ha preguntado.Aún así, ha aseverado que no ha tenido "relaciones comerciales con el señor Bárcenas". Preguntado también la cuenta denominada Glotón en el banco suizo Gottardo, Naseiro ha respondido que no está "de acuerdo" con que esefuera de su propiedad, informa Europa Press.Así pues, preguntado por si alguna vez transfirió dinero a las cuentas de Bárcenas, ha aseverado que "bajo ningún concepto" ha hecho esa operación: "No me acuerdo de, no recuerdo nada de eso pero creo que no se lo he dado", ha dicho. Sobre la mujer del extesorero del PP, Rosalía Iglesias –para la que Bárcenas compraba cuadros porque a ella "le gustaba", tal y como destacó en su declaración ante el juez– ha dicho que la conoce porque "andaba por el partido" y por ser la "señora" de éste.Naseiro además ha dicho queque él fuese el responsable, ya como tesorero del PP, de implantar la caja B en el partido. "Rosendo Naseiro fue el que implantó en ese momento el que se llevara una contabilidad a nivel nacional de todo el partido, no tengo nada que ver con eso", ha concluido.En la sesión de este martes, también han testificados tres personas relacionadas con el negocio del arte: el marchante Miguel Granados, el propietario de cuadros Luis Ortíz y la propietaria de la galería Ática, Susana Mantecón. Los tres han aseguradocon Bárcenas , mientras que sí han confirmado conocer a Naseiro.Por su parte, Granados ha destacado que nunca le comentaron que los dos extesoreros del PP hayan realizado algunarelacionada con obras de arte y ha indicado que Bárcenas no era un marchante "de forma oficial", aunque no le parece extraño que lo haya simulado porque "todo el mundo comercia, tiene cuadros y los vende".