Víctimas del franquismo denuncian a Rafael Hernando por calificar de "entretenimiento" la búsqueda de familiares desaparecidos

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha presentado este martes un escrito ante la Fiscalía preguntando si unas declaraciones del portavoz del PP en el Congreso,en las que calificó de "entretenimiento" la búsqueda de familiares desaparecidos podrían ser constitutivas de un delito tipificado en el Código Penal.Los hechos se remontan al pasado 28 de febrero cuando, tras la decisión del Tribunal Supremo de no mover los restos de Franco del, Hernando fue preguntado sobre este asunto. Entonces, contestó: “A mí me gusta que los muertos descansen en paz y esto de estar todo los días con los muertos para arriba y para abajo supongo que será el entretenimiento de algunos”.La organización considera que estas declaraciones podrían incumplir el, que contempla penas de hasta 4 años de prisión para quienes públicamente "fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada".El presidente de la asociación ha preguntado retóricamente qué habría ocurrido "si un representante político hubiera dicho, refiriéndose a las víctimas del terrorismo, que se entretienen estando todo el día con sus muertos para arriba y para abajo porque se negaran a que el Estado les obligara a pagar la tumba de sus asesinos o porque buscaran el cadáver de un ser querido al que sus asesinos hicieron desaparecer?". Asimismo, considera que las declaraciones de Hernando son "una demostración deademás de un síntoma de poca humanidad".Recuerdan, además, que no es la primera vez que el portavoz del PP ejerce declaraciones de este tipo. En noviembre de 2013, Hernando afirmó en un programa de 13TV que "los familiares de las víctimas del franquismo se acuerdan de desenterrar a su padre solo. En aquella ocasión, la organización también le denunció por un delito de injurias graves.