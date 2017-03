El Congreso reubica cerca del hemiciclo el busto de Clara Campoamor y bautiza con su nombre la sala que lo acoge

De nuevo, las palabras de Campoamor

Media hora de paro

El Congreso celebra este miércoles el Día de la Mujer con una serie de actos que han arrancado con la reubicación, en uno de los escritorios que hay junto al Hemiciclo, del busto de la diputada del Partido Radical Clara Campoamor,logrado por las españolas en 1931. Además, se ha bautizado con el nombre de la sufragista española la sala que acoge su efigie.De esta forma, Campoamor se convierte, al menos de momento, en la única persona conen el Congreso ya que hace unos años se puso su nombre a una estancia situada en el sótano de una de las ampliaciones de la sede parlamentaria, en cuyo vestíbulo se podía ver hasta ahora la escultura que ha sido trasladara al Palacio este miércoles.Tras lade la abogada republicana, las diputadas han posado en una foto en la escalinata de la fachada principal del Congreso que, cuando la caiga la noche, se volverá a iluminar de morado, uno de los colores que identificaban a las sufragistas y que representa desde entonces al movimiento feminista.El acto de descubrimiento del busto de Campoamor, celebrado mientras se desarrollaba el paro internacional de mujeres de media hora, ha sido presidido por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que estos días ha defendido que por fin la diputada republicanaTambién ha tomado la palabra la vicepresidenta segunda de la Cámara, la socialista Micaela Navarro, que ha leído un fragmento de uno de los discursos que pronunció la homenajeada ante el Plenoinforma Europa Press."No es posible sentar el principio de que se han de conceder unos derechos si han de ser conforme con lo que nosotros deseamos y, previendo la contingencia de que pudiese no ser así, revocarlos el día de mañana.", sentenció la diputada del Partido Radical en septiembre de 1931.Fue el Grupo Socialista el que el pasado mes de enero reclamó que la escultura de Campoamor luciera en un lugar preeminente de la Cámara y sugirió que se ubicara en el escrito donde puede verse ya, cerca dede la aprobación del voto femenino reconocido por primera vez en la Constitución de 1931, que se colocó para conmemorar los 75 años de aquel hito.Esta esculturay se colocó en el vestíbulo del antiguo Banco Exterior, uno de los edificios de ampliación del Congreso por el que no pasan las visitas, y donde se pueden ver también las fotografías de los Reyes, el cuadro El Abrazo de Juan Genovés y los bustos de los presidentes de la II República Manuel Azaña y Niceto Alcalá Zamora.La efigie de Campoamor, obra de la artista gallega Marina Núñez que consiste en unde la diputada, es la segunda escultura dedicada a una mujer que puede verse en el Congreso y, con su traslado, esta más cerca de la de Isabel II, la reina que mandó construir la institución y que preside el Vestíbulo al que se accede por la Puerta de los Leones.Además, este año hay convocado un, que en España respaldan varias organización que han llamado a una huelga parcial laboral, de cuidados y de consumo. En concreto, en Madrid, el paro se había convocado entre las 12 y las 12.30.La semana pasada el PSOE planteó en la Mesa que el Congreso secon unos minutos de concentración en la escalinata de los Leones, pero la iniciativa no salió adelante, pese a que Unidos Podemos –que también está en el órgano de gobierno de la Cámara– era partidario de parar la actividad parlamentaria para sumarse a la protesta.Pese a no haber logrado el respaldo de la Mesa, las diputadas de Unidos Podemos y otros partidos minoritarios como Compromís y Esquerra han parado esa media hora y han salido a la escalinata de los Leones, lo quede reubicación del busto.Además, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia y diputada de En Comú, Mar García Puig, ha dejado a medias uncon la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, para secundar el paro. La responsable de Igualdad, en cambio, ha optado por continuar con la interpelación pese a que no estaba su interlocutora.