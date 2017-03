El Congreso, sin el PP, respalda desenterrar a Franco del Valle de los Caídos y ampliar la Ley de Memoria

Resignificar el Valle

José Antonio se puede quedar

Día europeo de las víctimas del franquismo

Los grupos parlamentarios de la oposición han apoyado este miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso unaque insta al Gobierno a ampliar la conocida como Ley de Memoria Histórica, que cumplirá diez años en diciembre, para, entre otras cosas, anular las condenas políticas de los tribunales franquistas y exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, según ha informado Europa Press.La iniciativa, que ha defendido el presidente de la Comisión de Administraciones Públicas, el socialista, ha recibido el respaldo de Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV y Bildu, mientras que el PP ha anunciado su voto en contra alegando que la ley ya se cumple.La popular María del Carmen Hernández Bento ha dicho estar de acuerdo con algunas de peticiones del texto socialistas, como que se rinda homenaje a las víctimas del franquismo pero, eso sí, fijando una fecha consensuada para ello. En este sentido, la proposición no de ley aboga por el 11 de noviembre, Día Europeo de las Víctimas del Fascismo, pero desde IUha propuesto el 14 de abril, día en el que se proclamó la II República española.En cualquier caso, la diputada del PP ha pedido que estos temas memorialistas no sean "objeto de división" y ha hecho hincapié que en, pese a que la oposición parece "empeñada en hacer ver que no se cumple", la ley está en vigor y se aplica, si bien ha admitido que, es decir, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.Durante el debate, todos los grupos de la oposiciónen esta materia mientras gobernaba y también han acusado al PP de haber estado cinco años en el Gobierno sin implementar la ley. Algunos le han afeado la falta de financiación, y Unidos Podemos, ERC y Bildu han adelantado su apoyo al texto, pese a considerarlo insuficiente.En concreto, el texto emplaza al Gobierno al cumplimiento efectivo de la Ley de Memoria y a poner en práctica las recomendaciones del grupo de expertos que, en 2011, planteó sacar del Valle de los Caídos lospara poder "resignificar" este espacio.La propuesta de los socialistas se ha debatido una semana después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo desestimara el recurso presentado por el exjuez Baltasar Garzón contra una solicitud denegada por el Gobierno en la que pedía trasladar los cuerpos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos a otro lugar.El texto reclama que este templo deje de ser uny se convierta en un espacio para la cultura de la reconciliación y la memoria colectiva democrática, que sirva para dignificar y reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.En esta línea, se aboga también, siguiendo el criterio de los expertos, por exhumar el cadáver, fundador de la Falange, aunque en su caso bastaría con sacarlos del altar mayor de la basílica y trasladarlo a un lugar "no preeminente" del templo situado junto a El Escorial.Otra de las propuestas esa cualquier organización o entidad que ensalce o defienda a Franco, su dictadura, el nazismo, la xenofobia o cualquier expresión vejatoria para las víctimas.El Congreso también demanda la creación de una Comisión de la Verdad, como ha recomendado Naciones Unidas para determinar la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, sobre todo las desapariciones forzadas.La Cámara solicita, asimismo, que se estudie lacontra quienes defendieron la legalidad republicana, que se establezca el 11 de noviembre, Día Europeo de las Víctimas del Fascismo, como día de recuerdo y homenaje a las del franquismo, y que se incluya la memoria histórica en los contenidos educativos.Además de reivindicar que se reanuden las políticas públicas en esta materia con su correspondiente dotación económica, el texto insta a impulsar las actuaciones necesarias para localizar y exhumar fosas comunes, como la creación de bancos de AND, y retirar símbolos y monumentos franquistas.