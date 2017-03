El PP no descarta que Pedro Sanz tenga que seguir al frente del partido en La Rioja para frenar la división interna

El Partido Popular no descarta que el presidente del PP en La Rioja y actual vicepresidente en el Senado,, tenga que seguir dirigiendo el partido para frenar la división interna entre los partidarios del actual presidente autonómico,, y los de la alcaldesa de Logroño,, han indicado a Europa Press fuentes del PP nacional y regional.Aunque el plazo para presentar candidaturas altermina el próximo lunes 13 de mazo, tanto Ceniceros como Gamarra han expresado su deseo de optar a la Presidencia del PP de La Rioja.Hasta ahora Pedro Sanz ha guardado silencio sobre este cónclave y no ha desvelado si también podría presentar su candidatura. De hecho, las fuentes consultadas por Europa Press no niegan esa posibilidad y admiten queEste XVI congreso regional se desarrollará el 1 de abril, bajo el lema La Rioja, ¡adelante!, y tendrá lugar en el Palacio de Congresos Rioja Fórum. En esta cita se debatirán dos ponencias: de Reglamento de Organización y de Política.La Junta Directiva Regional del PP de La Rioja acordó la pasada semana por unanimidad que este cónclave se celebre bajo la modalidad deLos afiliados inscritos como participantes tendrán las ponencias a su disposición en la página web y en la sede regional del partido a partir del 17 de marzo y podrán presentar enmiendas hasta el día 24.