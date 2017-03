PP y PSOE eligen en solitario a los cuatro magistrados que han acordado para el Constitucional

Disciplina socialista

PP y PSOE han elegido en el Pleno del Senado de este miércoles a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que han acordado designar por el cupo que elige la Cámara Alta y lo han hecho, según estaba previsto, solos salvo el respaldo de Coalición Canaria, según ha informado Europa Press. El resto de partidos, según han anunciado Ciudadanos, UPN y Foro,en la votación, como ha sido el caso de Unidos Podemos, ERC, el PNV, PDeCat, Compromís y EH Bildu.Los elegidos son Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, promovidos por el PSOE, y Ricardo Enríquez y Alfredo Montoya, candidatos del PP, cuya propuesta fue aprobada en la Comisión de Nombramientos con el único voto a favor de los dos grandes partidos.La votación ha sido, por lo que no cabía el voto en contra: los senadores tenían que escribir los nombres de los candidatos o dejar el papel en blanco. Era necesaria una mayoría de tres quintos (160 votos de 266 senadores), que alcanzaban holgadamente PP (149) y PSOE (62): 211 parlamentarios en total.Los dos candidatos con más apoyos han sido, 207 en total, mientras que los dos propuestos por el PSOE han recibido unos pocos menos: diez en el caso de Conde-Pumpido (197 votos) y tres menos la andaluza María Luisa Balaguer (204).Ha habido además, entre los que se encontraban los tres de Ciudadanos, el del senador de UPN y de la senadora de Foro, así que otros han procedido del PP o del PSOE.Por otro lado, se ha recogido un voto nulo, de la parlamentaria de Nueva Canarias María José López, quien ha informado de que había escrito en la papeleta: "Por un Tribunal Constitucional paritario".El portavoz del PSOE en la Cámara Alta, Vicente Álvarez Areces, ha expresado el "orgullo" que siente el PSOE porque entiende que con este paso day el sistema de elección de los magistrados que recoge, frente a quienes quieren "denigrar, falsear o ignorar" la Carta Magna."Hay que tenerpara venir aquí a defender la independencia judicial", ha dicho, en alusión a los senadores de Unidos Podemos críticos con el "pacto" alcanzado por el PP y PSOE y a los nacionalistas vascos y catalanes que no han participado en la votación.En una intervención muy aplaudida por la bancada socialista, que se ha puesto en pie al finalizar el discurso, Areces ha lamentado lasa pesar de que todos los candidatos reúnen los "requisitos" y cuentan con una "altísima cualificación". Y ha sentenciado que el PSOE ha actuado "con la cabeza muy alta" a la hora de formular la candidatura.La propuesta, que ha sido amparada por todos los senadores del PSOE, fue objeto de debate en la reunión del grupo socialista del Senado celebrada este martes antes del comienzo del Pleno. Fuentes parlamentarias han señalado a Europa Press que fue un debate sereno y que nadie planteó en ningún momento romper la disciplina de voto, aunque una senadora cuestionó cómo había gestionado la dirección socialista la negociación del pacto, al entender que podía haberse abierto también a otros partidos.Durante el debate de la propuesta en el Pleno del Senado, al igual que el PSOE, el PP ha defendidoy la capacidad de los cuatro candidatos y ha afeado a Unidos Podemos y a los nacionalistas catalanes y vascos su crítica al sistema de elección.El portavoz popular, José Manuel Barreiro, ha cargado contra lade aquellos a los que "no les va el respeto a la ley" y contra el partido morado ya que, a su juicio, "no está en condiciones de ser modelo de nada".Además, ha lamentado que haya "gente" que sólo cree "en su ley, en su norma y en su democracia" mientras que la que es "fruto de consensos no les vale".Por su parte, el portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,, ha acusado al PP y al PSOE de "abusar" de la norma al "repartirse" los cuatro magistrados que, a su juicio, no han sido elegidos por su "capacidad". Asimismo, les ha acusado de "politizar" el tribunal y de "quitarle legitimidad".Más rotundamente ha cargado contra los socialistas, a los que ha definido comode Mariano Rajoy y de un proyecto de país "que no es respetuoso con la democracia".Desde ERC, Mirella Cortès ha apuntado que el Tribunal Constitucionaly ha aseverado que la propuesta está "amañada" entre ambos partidos. Así pues, ha hecho hincapié en que la votación de este miércoles es un "paripé" y demuestra el "firme acuerdo" que existe para "no dejar entrar a la nueva política" en el alto tribunal.En este mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de PDeCat, Josep Lluìs Cleries, quien ha reprochado al PP y al PSOE que no hayan "buscado un amplio consenso" con el resto de grupos para renovar el TC.