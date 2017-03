El portavoz de Sí Que Es Pot en el Parlament, Joan Coscubiela,políticaspor el caso Palau "aunque ahora dirijan el PDeCAT".Lo ha dicho en declaraciones a los medios en los pasillos del Parlament mientras el expresidente del Palau,, aseguraba en el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) que CDC había cobrado comisiones por adjudicación de obra pública. "Creo que a los dirigentes del PDeCAT no se les puede exigir explicaciones, pero a CDC yque de una vez por todas asuman responsabilidades",reiteró sin querer personificar en nadie y advirtió de que, de no hacerlo, las promesas de construcción de un nuevo país quedarán en papel mojado.El PP de Cataluña fue más allá y tachó al PDeCAT de "marca blanca" de CDC para pedir explicaciones a la formación en su conjunto. Su coordinador general, Xavier García Albiol, dijo este miércoles que el expresidente de la Generalitat Artur Mas debe dar explicaciones por el caso PalauEn declaraciones a los medios en el Parlament después de que el expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet haya dicho quea cambio de obras públicas, Albiol sentenció que "" del partido.Asimismo, ha dicho que "el PDeCAT es la continuación total y absoluta de CDC y pretender diferenciarlo es pensar que los ciudadanos son cortitos", y ha dicho que su grupo pedirá la comparecencia de Mas en el Parlament si Mas no da explicaciones por voluntad propia.La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió xplicaciones al PDeCAT sobre la financiación de la antigua CDC, y urgió apara "revisar la estrategia judicial" del caso,Colau explicó que el representante del Ayuntamiento en el consorcio envió una carta el 27 de febrero para, en el que inicialmente señaló a CDC pero después dejó fuera al partido, una vez cerrada la instrucción en 2013.El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, también ha recordado este miércoles cuandode que tenían un problema con el 3% –en referencia al cobro de comisiones por concesión de obra pública– y ha pedido a Mas que asuma ahora "responsabilidades políticas".En declaraciones a los medios, tras la confesión del expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet sobre esas comisiones, ha recordado que: "Ahora es el momento de que rectifique sus declaraciones, nos diga qué paso y tome las consecuencias oportunas de haber mentido en el Parlament".Cree queel lunes de este caso de corrupción porque "quiso cambiar de nombre y refundarse, y el motivo era este, pero se da la circunstancia de que quien era el máximo dirigente de CDC entonces es el máximo dirigente del PDeCAT ahora y eso es un problema que tendrán que resolver ellos".La líder de Cs y jefa de la oposición, Inés Arrimadas, ha anunciado que su partido pedirá la comparecencia en el Parlament del expresidente de la Generalitat Artur Mas y el presidente actual, Carles Puigdemont, para dar explicaciones sobre las "comisiones" a CDC por el caso Palau. Arrimadas quiere que Puigdemont comparezca ante el pleno paracontra la corrupción, mientras que quiere que Mas vaya a la Comisión de Asuntos Institucionales: "Mas va por los platós poniendo la mano en el fuego por los Bárcenas de CDC. Que venga al Parlament y diga lo mismo".