La Eurocámara promete una "sanción apropiada" al diputado polaco que denigró a las mujeres

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha prometido "una sanción apropiada y proporcional a la gravedad" del ataque "inaceptable" que profirió el eurodiputado polaco Janusz Korwin-Mikke la semana pasada contra "todas las mujeres" en el pleno de la Eurocámara tras justificar que ganaran menos porque"En el Parlamento Europeo ocurrió hace unos días un episodio extremadamente grave. Un parlamentario atacó de forma inaceptable la paridad de género. Ofendió a todas las mujeres y", ha asegurado Tajani este miércoles durante un debate en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género de la Eurocámara, sobre la contribución económica de lasmujeres a la sociedad, con motivo del Día Internacional de la Mujer Tajani ha dejado claro que no piensa "tolerar comportamientos como estos", que ha considerado que estas palabras son "más graves" si cabe por el hecho de pronunciarse en el hemiciclo, "donde unocuando uno representa al pueblo europeo".El presidente de la Eurocámara ha asegurado que concluirá cuando antes la investigación inmediata que abrió del incidente y ha prometido en todo caso "unaa la gravedad de sus afirmaciones" para el eurodiputado polaco.El eurodiputado polaco justificó ante el Pleno de la Eurocámara el pasado 1 de marzo que "por supuesto, lasque los hombres porque son más débiles, más pequeñas, menos inteligentes y por eso tienen que ganar menos", una afirmación que censuró la eurodiputada del PSOE, Iraxte García, que le reprochó que cuestionará que mujeres pudieran representar en la Eurocámara a los ciudadanos "en igualdad de condiciones" que los hombres. "Yo vengo aquí a defender a las mujeres europeas de hombres como usted", le lanzó.La comisaria de Justicia, Vera Jourová, se ha mostrado "muy agradecida" a Tajani y al propio Parlamento Europeo "por lay muy decidida a lo que escuchamos la semana pasada en el plenario por uno de sus miembros".En la rueda de prensa posterior a la cumbre entre la UE y los agentes sociales, la presidenta de la patronal europea Business Europe, Emma Marcegaglia, y el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, Luca Visentini, han censurado las declaraciones del eurodiputado, al ser preguntas por ellos. Visentini ha defendido la respuesta "muy buena" en nombre de todos que le dio la eurodiputada del PSOE a "este hombre ruin" y ha insistido en que la brecha salarial es una "de las máximas prioridades". "Esto es idiota.. Es muy ofensivo", ha agregado Marcegagli, que también ha considerado un "problema" la brecha salarial, que han abordado en la cita.El vicepresidente de la Comisión responsable del Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, se ha mostrado "de acuerdo" con lo dicho y ha dejado claro que "la, incluido cómo cerrar la brecha salarial, formará parte del pilar social europeo" que prepara el Ejecutivo comunitario."No me compete comentar cada comentario idiota", ha remachado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que ha elogiado lade las miles de mujeres polacas que han protestado en las calles este miércoles para protestar por la brecha salarial, igual que en otros países.Jourová ha lamentado que la brecha salarial hombres y mujeres se está–ha caído al 16,3% en 2015 desde el 16,7% del año anterior– y ha insistido en que hay que tomar medidas para reducirla de forma "más rápido", según informa Europa Press.También ha lamentado que la, en el mundo y también en Europa. "La violencia persiste y tenemos que actuar", ha zanjado, recordando que el 70% de los europeos reconocía en una reciente encuesta del Eurobarómetro que el acoso sexual de mujeres "es común en su país" y ha insistido en la necesidad de "erradicar" el "estereotipo que persiste de que laviolencia doméstica es normal", la idea de que es posible erradicarla o que se crea que la mujer "víctima" de la violencia "tenía alguna culpa". "Tenemos que eliminar esto", ha insistido.La presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género de la Eurocámara, la eurodiputada socialista lituana Vilija Blinkeviciute, también ha pedidocontra el eurodiputado polaco por su comportamiento "intolerable". "Las mujeres nunca deben ser humilladas", ha defendido.Tajani ha avisado de que "surgen por el temor de los hombres al potencial que tienen las mujeres". "Con demasiada frecuencia este miedo se transforma en violencia y en la denegación de derechos", ha alertado, lamentando que a veces la violencia se produce a través de "un mal lenguaje", para "degradar y reducir el papel de las mujeres, incluido en casa, enfamilia".Tanto Tajani como Jourová han instado a los Estados miembro que todavía no han ratificado la Convención de Estambul sobre la prevención de la violencia contra lasa hacerlo y la UE como bloque. "En Europa, necesitamos fijar el ejemplo", ha justificado el presidente de la Eurocámara.El presidente de la Eurocámara también ha puesto en valor el papel de las mujeres en la economía según "todos los indicadores", insistiendo en que las empresas con mujeres en puestos de dirección"Marginalizar a las mujeres tiene un enorme coste: 11.500 millones de euros, de menor crecimiento entre ahora y 2025. Esto es el PIB combinado de Japón, Alemania y Reino Unido", ha avisado.