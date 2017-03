La portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha recordado este jueves quey ha añadido que la investigación del juez Eloy Velasco "no es nada nuevo".Las declaraciones de la popular llegan un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco haya emprendido, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, una nueva fase en la investigación sobre la, pieza de la trama Púnica que mantiene bajo secreto.El magistrado ha ordenado unade información en distintas empresas, domicilios y sedes oficiales, entre ellas la Consejería de Sanidad madrileña."El juez Eloy Velasco está investigando y me parece muy bien que se investigue absolutamente todo, porque", ha aseverado la expresidenta de la Comunidad de Madrid según Europa Press.Esperanza Aguirre ha señalado que "parece ser" que lo que investiga Velasco es Fundescam . "Es una fundación que el PP tiene como tenía el PSOE e IU de Madrid, y de acuerdo a la normativa vigente de hace diez años mínimo,", ha precisado.En este sentido, ha aseverado que, como cursos de formación. "Las cuentas están ahí y lo más importante de todo, los donantes lo han hecho de una manera transparente por transferencia, figurando como tales, y como sucede en los países anglosajones", ha explicado a los medios de comunicación.Así, Aguirre ha reiterado que ella no fundó Fundescam, sino que se la encontró "en el partido exactamente igual que la que tenía el PSOE e IU". En este punto, ha recordado que Fundescam "recibía fondos de la Asamblea, para que hiciera su labor, las labores que hacen las fundaciones de los partidos políticos". "Las cuentas están dadas, ingresos y gastos,", ha pedido.Además, quien fuera ministra de Educación ha reiterado que "jamás" se ha llevado "un duro" ni ha tenido noticia de que "alguien se haya llevado un duro" ni lo ha consentido."Por yo no haberme ocupado de la financiación, porque había tesorero, contable, secretario general, por eso dimití hace un año cuando el juez Velasco comenzó las investigaciones, pero es que", ha reiterado, para añadir a continuación que "los registros que hizo el juez en la casa del exgerente Beltrán Gutiérrez los hizo hace un año".En este punto, Aguirre se ha identificado como la. Además ha recordado que dimitió sin estar imputada porque es una "solución honrosa".Respecto al secreto de la investigación del magistrado, Aguirre ha criticado que está "en todos los medios de comunicación". "Ya sabemos lo que pasa en España, que", ha concluido.