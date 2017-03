Herrera rechaza repetir al frente del PP de Castilla y León a 24 horas de expirar el plazo de presentación de candidaturas

Respuesta de Génova

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera , que se define como uny "comprometido" con su tierra, Castilla y León, dejará la presidencia del PP en la comunidad tras cuatro mandatos al frente de los conservadores de la región.Este jueves, Herrera ha anunciado que no presentará su candidatura para optar a la reelección en el XIII Congreso autonómico que se celebrará el 1 de abril en Valladolid. A su entender,, ese cónclave ofrece la oportunidad "más natural y razonable" para su relevo, dentro de "la normalidad que en ese marco deben tener este tipo de decisiones".Herrera fue elegido por primera vez en octubre de 2002, en el IX Congreso Regional que los conservadores celebraron en León, con elde los compromisarios. Desde entonces, cuando sustituyó a Juan José Lucas como presidente regional del PP, ha dirigido los designios de una formación que ha ganado siempre de forma holgada las elecciones municipales y autonómicas, lo que ha permitido al PP gobernar la Comunidad con mayoría absoluta, a excepción de 2015, donde el PP volvió a ser el partido más votado pero perdió esa mayoría.A pesar de que Herrera no había despejado hasta ahora su futuro dentro del partido, sí que había reiterado en varias ocasiones –la última en la Ejecutiva Regional del PP del pasado 24 de febrero– que no será el candidato conservadorEs más, en varias ocasiones Juan Vicente Herrera, que ha dejado claro sucon los ciudadanos hasta 2019 y su "plena dedicación" a las tareas de Gobierno, ha reconocido que tiene "más pasado que futuro" o como dijo en el Congreso Nacional del PP celebrado en Madrid los días 11 y 12 de febrero, cuando dijo: "Me tengo que empezar a acostumbrar a que se acuerden de uno en ausencia".Génova ha expresado suque ha tomado Herrera y ha puesto en valor su trayectoria estos años al frente del partido. Según la dirección nacional, ha "levantado" Castilla y León y ha realizado una "gran labor" tanto en el PP como en el Gobierno regional, según informa Europa Press. Además, el PP nacional ha manifestado su respeto por las posibles candidaturas que se puedan presentar.El Partido Popular de Castilla y León ha informado este jueves, una vez conocida la decisión de Juan Vicente Herrera de no aspirar a la reelección en la Presidencia del PP de Castilla y León, que Alfonso Fernández Mañueco y Antonio Silván, han manifestado suEn un comunicado recogido por Europa Press, el PP ha señalado que el secretario autonómico y alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y el regidor de León, Antonio Silván, procederán a presentar losantes de que finalice el plazo, este viernes a las 20.00 horas.