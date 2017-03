La huelga educativa, un "éxito" para los convocantes y con "incidencia mínima" para Educación

Piquetes en la UAM

La huelga educativa de este jueves contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y los recortes ha sido un(Ceapa, STES, CCOO, UGT, MRP, CGT, Faest, Frente de Estudiantes, Sindicato de Estudiantes y Estudiantes en Movimiento), mientras que desde elhan asegurado que ha tenido una "incidencia mínima", en palabras del titular del ramo, Iñigo Méndez de Vigo.Según ha informado Europa Press, la que ha sido laen la que participan padres, alumnos y profesores desde que gobierna el PP –en este caso, desde Infantil hasta la Universidad– ha registrado así datos desiguales de seguimiento entre los aportados desde el Ministerio y las consejerías de Educación y los facilitados por los sindicatos.La Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSIF) no ha secundado los paros porque, "en estos momentos, hay unaabierto con el Ministerio de Educación para la recuperación de condiciones laborales y mejora del sistema educativo".Desde el, su secretaria general, Ana García, ha asegurado este mediodía en la marcha de Madrid que la jornada de huelga estaba siendo, con datos de seguimiento por encima del "90%" en Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña.Mientras, alrededor de las 16.00 horas, la–integrada por sindicatos docentes, organizaciones de padres y de alumnos– situaba la participación del profesorado en la huelga hasta el 65% y la del alumnado y sus familias en un 85%.En cualquier caso, los convocantes han destacado el seguimiento alcanzado en las–ESO, FP y Bachillerato–. Por el contrario, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado que la huelga ha tenido una incidencia "mínima" debido, a su juicio, a que "no existen razones objetivas en estos momentos" para un paro de estas características.En el caso de Madrid, estudiantes de enseñanzas medias y Universidad se han manifestado con el lema Fuera la Lomce, los recortes y el '3+2' en una marcha que ha transcurrido, al contrario que en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), donde varioshan intentado impedir el acceso a diversas facultades, teniéndose que personar la Policía Nacional en el caso de la barrera que se ha conformado en la Facultad de Económicas de la Autónoma.La marcha matinal de la capital ha reunido a un millar de estudiantes –10.000, según el Sindicato de Estudiantes y 1.000, según la Delegación del Gobierno en Madrid– que también han protestado contra el 'decreto 3+2', al tiempo que han advertido al Gobierno y a los partidos políticos de que no se creen en pacto educativo:En Barcelona, las protestas han congregado a 7.500 personas, según el Ayuntamiento de Barcelona, bajo el lema Per la cohesió social. Ni Lomce ni retallades, y se han coreado consignas como No a la privatización o Las calles serán siempre nuestras, junto con una pancarta que rezabaEn la ciudad de, los manifestantes han vuelto a exigir la retirada de la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (Lomce) y han protestado contra "los más de 9.000 millones de euros robados de la educación pública, los 30.000 profesores despedidos y los estudiantes hacinados en clases de 30 personas", entre gritos de Estudiante, si no luchas nadie te escucha, Más educación, menos corrupción o Un país sin cultura es una basura.En, miles de alumnos y profesores han salido a la calle en toda la comunidad que afrontaba un calendario de protestas separado ante la división existente entre las dos plataformas que aglutinan a la mayoría de entidades y asociaciones que representan a la comunidad educativa gallega.En, fuentes de la Consejería de Educación de la Junta andaluza han indicado a Europa Press que la provincia donde se ha registrado un mayor seguimiento es. En cualquier caso, la jornada de huelga ha venido acompañada de numerosas acciones de protesta, con manifestaciones convocadas en todas las capitales de provincia. En Sevilla, la más multitudinaria, miles de personas se han echado a la calle, aunque no se han registrado incidencias de consideración.En, las cinco capitales de provincia de la región y Talavera de la Reina han apoyado esta huelga con diversas concentraciones durante la mañana de este jueves, que han continuado también esta tarde a partir de las 18.00 horas. En, a lo largo de este mediodía ya se han producido manifestaciones reivindicativas con motivo de la huelga, tanto en Oviedo como en Gijón y también a las 18.00 horas en Oviedo está convocada otra movilización por el colectivo Plataforma por la Escuela Pública.En, medio centenar de estudiantes han pasado la noche en la biblioteca central del campus de Cáceres como acto previo a la huelga. En, los servicios mínimos se han cumplido en su totalidad en los distintos campus y no se han producido a lo largo de la mañana alteraciones ni incidentes de ningún tipo, según han informado fuentes de la institución docente en un comunicado.Como broche a la jornada, pasadas las 18.00 horas, ha comenzado una nueva manifestación en Madrid, convocada por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, integrada por sindicatos y asociaciones de padres y estudiantes, con el lema No al 3+2, derogación de la Lomce y reversión de los recortes.