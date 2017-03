El Gobierno de Rajoy mantiene más de 100 vestigios franquistas pese a tenerlos identificados desde 2011

info Libre

El Gobierno lleva sin retirar un sólo vestigio franquista en las dependencias pertenecientes al Estado central desde 2011, es decir, desde que el PP está en el poder. Así se lo ha reconocido el propio Ejecutivo al senador de EH Bildu Jon Iñarritu en una respuesta a una pregunta formulada por escrito, en la que señala que los últimos datos con los que cuenta reflejan que, "hasta finales de abril de 2011, de los 705 vestigios analizados se tiene constancia de la retirada de 570".Desde que Mariano Rajoy alcanzó la Presidencia del Gobierno en el año 2011, su Gobierno ha demostrado un escaso interés por todo lo relacionado con la memoria histórica. Los Presupuestos Generales del Estado dan buena cuenta de ello: del máximo de 6,2 millones de euros que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero dedicó en 2011 a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica –que fundamentalmente se destinaron a ayudas para que los familiares de los represaliados pudiesen realizar investigaciones o exhumaciones–, Rajoy redujo la partida a 2,5 millones en 2012 y lleva desde 2013 sin destinar ni un sólo euro. Pero además, según desvela la respuesta a Iñarritu, el Gobierno tampoco ha cumplido su deber –consagrado en la norma– de promover la desaparición de vestigios del franquismo.Y es que el Ejecutivo explica que tiene catalogados un total de 705 vestigios de la dictadura en 13 ministerios y otros organismos dependientes del Estado, y cifra en 570 el número de elementos de exaltación del franquismo retirados. "El resto está en la actualidad en proceso de tramitación, bien porque requiere un procedimiento administrativo largo, bien por su coste", señala el Gobierno, que plantea que la información sobre retirada de vestigios llega "hasta abril de 2011".La respuesta del Gobierno adjunta un enlace a la página de memoria histórica del Gobierno, en la cual se incluye la tabla de vestigios históricos documentados por la administración y el dictamen relativo a cada uno de ellos elaborado por la comisión encargada de valorarlos. Los datos permiten conocer, por ejemplo, que la mayoría de los bienes relacionados con la dictadura están o estaban presentes en edificios o propiedades del Ministerio de Defensa, y en la tabla se desglosa el número de vestigios retirados en función del departamento del que dependieran. Los datos no obstante, están absolutamente desactualizados: las últimas referencias a retiradas son de 2010 y 2011."La información está totalmente abandonada, pero como lo está el conjunto de la ley, porque el Gobierno no tiene voluntad política de aplicarla", sostiene a este respecto en declaraciones aArturo Peinado, presidente de la Federación de Foros por la Memoria. Con él coincide Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que critica que el Gobierno pone "excusas" a la hora de aplicar una ley que no pone en práctica porque, asegura, el PP "no acaba de romper con el franquismo"."El principal problema es que la ley no tiene un desarrollo reglamentario que establezca plazos [para llevar a cabo las exhumaciones o las retiradas de vestigios del franquismo] ni tampoco sanciones si no se cumple la norma", denuncia Peinado, que asegura que esta carencia deja su aplicación al albur "de la buena fe de las administraciones". "Estos señores, que son tan exigentes con que Cataluña tiene que cumplir la ley, han abandonado completamente la ley de memoria historica", critica.