La juez Núñez procesa a Guerrero y su exchófer por ayudas de los ERE destinadas a cocaína y regalos

El ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero.

Carácter "ficticio" de las empresas

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, procesó al ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero Juan Francisco Trujillo en relación a las cuatro ayudas por un montante total deque el primero concedió al segundo, y parte de las cuales supuestamente habrían ido destinadas a laEn un auto difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada procesa por delitos dede documento mercantil ya Guerrero, a Trujillo, al que fuera directivo de Vitalia Antonio Albarracín y al administrador de una de las empresas del exchófer, Isidoro Ruiz Espigares.Asimismo, la juezde Guerrero, Estrella Blanco García y Juana Gallego Rico, respectivamente, porque no ha quedado acreditada la existencia de mínimos indicios de su participación en los hechos, aunque acuerda traer a esta última al procedimiento comoque recibió su marido.En el auto, fechado este mismo viernes, la instructora considera que "de forma indiciaria" puede concluirse que Guerrero "otorgóél mismo y Juan Francisco Trujillo, persona vinculada laboralmente a Guerrero en su condición de conductor de éste, cuatro ayudas".Según dice la juez, con esta finalidad Guerreroy, según declaró el propio Trujillo, "le dijo que como tenía facultades para conceder subvenciones y que no tenía que justificar nada, podía otorgárselas presentando una memoria muy simple", de manera que el pago "lo acordaría el propio Guerrero"."Para ello, Guerrero le dijo concretamente que creara las empresas para recibir tales subvenciones, que hiciera una breve memoria y que se la pasara a él", añade la instructora, que indica que, "en ejecución de dicho plan o concierto", el exchófer creó dos sociedades, como son Iniciativas Turísticas Sierra Morena y Lógica Estratégica Empresarial "y presentó dos breves memorias".De este modo, ambas empresas recibieron sendas ayudas decada una en los años 2004 y 2005, aunque también existe una tercera ayuda por esa misma cantidad concedida a Trujillo como administrador solidario de la sociedad Ave Nueva, en la que aparece como administrador solidario Isidoro Ruiz Espigares.La juez asevera que "el mecanismo para la concesión de ayudas era el mismo para todas ellas", de forma que "y, posteriormente, para realizar el pago celebraba un convenio entre éste y el Instituto de Fomento de Andalucía ( IFA ) en virtud del cual dicha institución debería realizar el pago de las ayudas concedidas, indiciariamente, de forma arbitraria por Guerrero para su lucro y el de sus amigos o conocidos a sabiendas dely de la finalidad indiciariamente ilícita de la ayuda concedida".En este punto, la magistrada apunta que la, de forma que, según su propia declaración judicial, fue en el año 2008 cuando adquirió su vivienda "con el dinero que le entregó su marido procedente de un préstamo que le hizo un amigo de éste", tras lo que suscribió un préstamo hipotecario para devolver parte del préstamo personal de su pareja.Asimismo, la juez se refiera a una cuarta ayuda concedida "con la única finalidad de beneficiarse económicamente tanto Guerrero como Trujillo" y que se articuló mediante una póliza individual por importe deen la que aparecía como beneficiaria la madre del exchófer de Guerrero, Estrella Blanco García."Esta póliza es ideada, indiciariamente, y concertada por Trujillo y Guerrero con ánimo de lucro", asegura la instructora, que afirma que "la firma como tomador Guerrero y como beneficiario pone la firma Trujillo, falsificando, así lo reconoce, la de su madre", tras lo que el ingreso se realizó en la cuenta de la madre del exchófer, de donde Trujillo retiró el dinero, reconociendo en su declaración que realizóLa intervención de Antonio Albarracín "quedaen la que aparecía como beneficiaria" la madre de Trujillo, concluye la magistrada.