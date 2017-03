Las relaciones entre Ciudadanos y Unidos Podemos comienzan a descongelarse. Representantes de ambos grupos parlamentarios en el Congreso se reunieron este viernes en la Cámara baja para poner en común sus posiciones sobre la limitación de los mandatos de los presidentes y la supresión de los aforamientos, un encuentro que duró apenas una hora y en el que, según confirmaron fuentes de la formación morada,, aunque ambos grupos se mostraron próximos –con matices– en lo relativo a ambas propuestas.El encuentro se celebró a iniciativa de Ciudadanos, que ha solicitado una reunión similar al PSOE pero que aún no ha recibido respuesta. Al encuentro, Pablo Iglesias y Albert Rivera, ni tampoco los portavoces parlamentarios, Irene Montero (Unidos Podemos) y Juan Carlos Girauta (Ciudadanos). El partido naranja estuvo representado por su secretario general, José Manuel Villegas; su homólogo en el grupo parlamentario, Miguel Gutiérrez; y el vicepresidente primero del Congreso, Ignacio Prendes, mientras por parte de Unidos Podemos acudieron Joan Mena, diputado de En Comú Podem; la parlamentaria riojana Sara Carreño; y el secretario general del grupo parlamentario, Txema Guijarro.La intención de ambos grupos era abordar, fundamentalmente, dos temas: sus posicionamientos con respecto a. Ambos asuntos estaban contemplados en el pacto de investidura entre Ciudadanos y el PP, pero los conservadores ya han alertado de que no están dispuestos a sobrepasar "los límites" para cumplir el acuerdo, lo que para el PP pasa por no modificar la Constitución pese a que al menos la propuesta de eliminación de los aforamientos necesita de ello para salir adelante.Tanto Unidos Podemos como Ciudadanos coinciden en su apoyo a estas dos propuestas, aunque no entraron en detalles durante la reunión. "Ha sido más bien una primera toma de contacto, porque no habíamos tenido reuniones bilaterales antes y está bien hacerlo, pero no hemos entrado mucho en materia", afirman fuentes del grupo morado, que sostienen que Ciudadanos es consciente de que su iniciativa de eliminar los aforamientos requiere una reforma constitucional pero afirman que "ellos tienen la idea de hacer sólo cambios puntuales, y nosotros queremos".En cualquier caso, Unidos Podemos reclama un referéndum para aprobar esta reforma constitucional, algo a lo que Ciudadanos se opone porque lo considera innecesario dado el "consenso social" que genera la eliminación de este "privilegio", tal y como afirmó Villegas en declaraciones tras la reunión. Por el contrario ambas formaciones sí constataron durante el encuentro que establecer una limitación de mandatos no necesita de una reforma de la Carta Magna. "Vemos opciones de acuerdo en ese punto, pero no queremos circunscribirlo al Estado, sino también al ámbito de las alcaldías y los gobiernos regionales", sostienen fuentes de Unidos Podemos, mientras que José Manuel Villegas afirmó en declaraciones tras la reunión que "la limitación de mandatos podemos, no solo para el presidente" del Gobierno.En cualquier caso, y dado que no se cerró ningún acuerdo concreto y ni siquiera se ha elaborado un documento de conclusiones, Unidos Podemos y Ciudadanos pactaron celebrar una segunda reunión que todavía no tiene ni fecha ni orden del día. "Ha sidoque otra cosa, la verdad", sostienen fuentes del grupo morado con respecto a la convocatoria de Ciudadanos. Estas fuentes, asimismo, interpretan que la formación de Rivera está realizando estos movimientos porque "le está suponiendo un fuerte coste apoyar gobiernos corruptos".