El Consejo de Europa cuestiona que el Constitucional pueda destituir a un presidente autonómico

Una gran notícia: Europa, per primer vegada, planta cara a Espanya https://t.co/HAqBUIZpj1 via @VilaWeb — Carles Puigdemont (@KRLS) 11 de marzo de 2017

La Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha avalado la compatibilidad decon "los estándares europeos" pero ha recomendado a España que realice algunas "mejoras" para garantizar la neutralidad del órgano de garantías y la separación de poderes. Dicha reforma, llevada a cabo al final de la pasada legislatura con el objetivo de fortalecer este órgano frente al incumplimiento de sus sentencias por parte del gobierno de la Generalitat de Catalunya, permite que el TCEn este sentido, en un comunicado hecho público este fin de semana, reconoce que, en los casos en que un representante público ", está violando los principios del impero de la ley, la separación de poderes y la coopeación leal entre los órganos estatales". Además, dado el carácter "vinculante y definitivo de sus sentencias", el incumplimiento de las mismas supone, según recuerda, una falta equivalente a "hacer caso omiso de la Constitución y del poder constituyente". Sin embargo, subraya que el refuerzo de la capacidad del órgano judicial para garantizar la ejecución de sus propias sentencias "son legítimas" el ejercicio de dicha facultad "es la excepción y esta tarea está usualmente atribuida a otros poderes estatales"."Debería replantearse la decisión de atribuir al tribunal la total y directa responsabilidad de ejecutar sus propias sentencias con el fin de promover una percepción del tribunal como un árbitro neutro, como un juez de leyes. Para cualquier medida ejecutiva, el tribunal no debería actuar de motu proprio sino", sugiere la comisión.Por otra parte, expresa sus dudas sobre la pertinencia de las medidas aplicables por el tribunal en caso de ejercer esta facultad y pone el acento sobre la posibilidad de suspender cargos públicos, aplicar multas a individuos e imponer el pago de grandes cantidades."La Comisión de Venecia es consciente de que el Tribunal Constitucional tendría que tomar medidas ejecutivas en una situación en la que ya enfrenta la negativa a ejecutar sus mandatos. La negativa a cumplir también las medidas ejecutivas podría suponer un cuestionamiento de la autoridad del propio tribunal y deadvierte.Por eso, propone que en casos como esos, "intervengan otros cuerpos del estado para defender la Constitución y el Tribunal Constitucional" y subraya que, aunque ampliar las capacidades ejecutivas del tribunal "pueda parecer en un principio un incremento de poder", la división de competencias contribuye al fortalecimiento de los mecanismos de "y a la independencia del Tribunal Constitucional. Pese a ello, incide en que la introducción de dichos poderes" entre las facultades del órgano de garantías "no contradice" los estándares europeos.El Gobierno de Mariano Rajoy ha valorado el dictamen de la Comisión Venecia como un aval a las sentencias del Tribunal Constitucional, que tienen carácter vinculante y deben ser respetadas, por lo que las medidas para hacer efectivas esas sentencias. A su entender, lo que "de verdad" ha dicho este órgano es que avala las medidas para evitar que "algunos caraduras" se salten la Constitución.Así lo ha asegurado a Europa Press el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes,, después de que Puigdemont haya afirmado en su cuenta de Twiter que es una "gran noticia" que Europa por primera vez plante "cara" a España, ante la postura expresada por la Comisión Venecia del Consejo de Europa avalando la reforma del TC pero pidiendo "mejorarla" para garantizar su neutralidad.Y es que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha valorado este sábado el informe de la Comisión de Venecia como"Les dice que por este camino modernofóbico, de confundir la separación de poderes y de querer otorgar al TC unas capacidades que la mayoría de países europeos no le otorgan, no van bien", ha valorado Puigdemont desde el Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), donde ha participado en el XIX Congreso de la JNC –las juventudes del PDeCAT.Puigdemont ha reivindicado la construcción de un Estado catalán adaptado a los retos de la sociedad moderna frente "a quienes, cuando ven desafíos de la modernidad,", ha continuado.Ha criticado que el Estado, "cuando las cosas se ponen difíciles, comienza a verbalizar conceptos como el 155, el 116, el estado de excepción, de alarma o de sitio", aspectos que cree que no deberían formar parte del debate político."Ante esos que miran a los desafíos del futuro con, nosotros nos disponemos a construir un estado excepcional", ha afirmado, y ha animado a los miembros de la JNC a trabajar pensando en el futuro y a transmitir este espíritu a su generación.