Este sábado se cumplieron trece años de los atentados del 11 de marzo . Como cada aniversario, Madrid acogió numerosos actos de homenaje a las 192 personas asesinadas, a los casi 1.800 heridos y a sus familiares.A las 9 de la mañana en la Puerta del Sol, la presidenta de la Comunidad,, colocó una corona de laurel sobre la placa que recuerda a las víctimas en la Real Casa de Correos, en un acto al que también acudió la alcaldesa de la ciudad,Más tarde, en la estación de Atocha, tras la emotiva interpretación de un dúo de violines que culminó con la liberación de unos globos blancos, intervinieron, secretario general de la Unión de Actores,, secretarios generales de Madrid en UGT y CCOO respectivamente, y, presidente de la Asociación 11M Afectados del terrorismo Guevara señaló la importancia de estos actos paray quiso recordar no sólo a quienes murieron el 11 de marzo de 2004, sino a: “No es ya no sólo nuestro dolor, es el dolor de gran parte del planeta”.López Reíllo hizo hincapié en elmostrados aquel día por los ciudadanos madrileños, servicios de emergencia y cuerpos del Estado. Cedrún, por su parte, abogó una vez más por–todas las asociaciones y administraciones juntas– para recordar a las víctimas y convertir el 11M “en un gran día de la paz, de la vida y contra el terrorismo”.Ambos dirigentes sindicales señalaron, quienes no están recibiendo la ayuda necesaria aun cuando las secuelas físicas y psicológicas del atentado persisten o, incluso, han empeorado. “, algunas personas siguen siendo víctimas”, afirmó Cedrún. También coincidieron en referirse a la, por lo que exigieron un pacto de Estado como medida para erradicarla.El presidente de la asociación se refirió a ese abandono que sufren las víctimas, pero, sobre todo, remarcó la. Para Eulogio Paz, hablar de memoria no es suficiente porque sólo implica recordar las fechas y los lugares, mientras que la memoria histórica significa “encuadrar los atentados del terrorismo yihadista en un momento de, en un momento de, en un momento decapaces de sembrar el terror invocando a sus dioses”.Se agradeció la presencia de la presidenta del gobierno regional y sus consejeros, de la alcaldesa junto a diferentes concejales, y a los representantes parlamentarios de todos los partidos., expresidenta de la asociación, también estuvo presente y su labor fue reconocida ampliamente en las diferentes intervenciones. Varios miembros de la comunidad islámica en España quisieron mostraron su apoyo con una pancarta en la que se leíaPara terminar el acto, los asistentes depositaron claveles rojos sobre un altar en recuerdo de las víctimas.Tras terminar el acto, Cifuentes señaló la necesidad de que todas lasa este tipo de actos para dar a la sociedad española "ese mensaje de unidad, de rechazo, de apoyo a las víctimas".Carmena, en la misma línea que la presidenta, aseguró que desde las instituciones quieren "ser como, todas legítimas y justificadas"., diputado de Unidos Podemos, quiso recordar que "en medio de todo el dolor" el conjunto dey que hay que tener presente la enorgullecedora "respuesta civil, institucional y, sobre todo, respuesta social de aquel día de barbarie".Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también quiso recordar a las víctimas de los atentados y afirmó en su cuenta de Twitter que 11M "siempre será una fecha triste para los españoles".El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo , Alfonso Sánchez, aseguró que la organización seguirá luchando "por que la verdad del 11M se sepa" y lo harán exigiendo el alejamiento de pasados terroristas, informa Europa Press.Desde el Bosque del Recuerdo, en el parque del Retiro, Sánchez declaró que seguirán "luchando y peleando para que la verdad de este 11M se sepa" y queEstees vivido por la AVT "con mucho dolor y cariño". Esto ha llevado a su presidente a afirmar que "el dolor de víctimas no prescribe nunca".En este punto, Sánchez se refirió tanto a las víctimas del yihadismo como del terrorismo etarra porque "seis años después la sombra de ETA sigue en muchos puntos del País Vasco"., que sea el de las víctimas del terrorismo, no algo dulcificado ni algo blanqueado del pasado terrorista de ETA ni de ningún grupo", lanzó.Preguntado sobre si sería conveniente unificar los actos en recuerdo a las víctimas, el presidente de la AVT cree que el hecho de que todos fueran de la mano sería positivo. Añadió que