Una veintena de antitaurinos de la organización iberoamericana por los derechos de los animales AnimaNaturalis s e han bañado semidesnudos en sangre artificial este domingo en la plaza del Ayuntamiento de València para reivindicar que las Fallas "Los activistas se han quitado sus camisetas y han derramado sobre sus cuerpos, vestidos únicamente con unos pantalones cortos negros, unas cestas con sangre artificial que la coordinadora de AnimaNautralis en València, Carmen Moll, representa "", según ha contado en declaraciones a Europa Press."Estamos disfrutando en estos momentos de las Fallas, pero al mismo tiempo se están realizando corridas de toros por la feria taurina. Los activistas se bañan hoy en sangre paraen estos momentos en la plaza", ha reivindicado.La performance ha arrancado con la lectura de un manifiesto que ha puesto de relieve que "las Fallas son unas fiestas muy bonitas y que atraen a muchísima gente por sí solas: la luz, el color, el ruido y el buen ambiente son motivos suficientes para disfrutar de ellas". "Son fiestas que invitan a la diversión, no a la muerte".Por tanto, para la plataforma, "nadie tiene que sufrir para que el resto se lo pase bien". ", pero no podremos mientras éstas se vean empañadas por la muerte de casi un centenar de toros, becerros y vaquillas".Estas muertes "se financian con más de 500 millones de euros sacados de nuestros bolsillos y para diversión de una minoría de la población". "Hoy, en estas cubetas, hemos recogido toda la sangre que se va a derramar estos días en la plaza de toros. Queremos mostrar al mundo cuánto sufrimiento encierran esas paredes, y por ello nos ponemos en la piel del toro, de las víctimas olvidadas durante esta fiesta. Su dolor es nuestro dolor, y su sangre mancha nuestras manos, ensucia nuestras Fallas y", reivindican.Por todo ello, los activistas han zanjado que ", la sangre no significa fiesta y ponerse delante de un animal que solo tiene miedo y que quiere huir no es valentía". "Valentía sois vosotros, los que estáis aquí para darles voz, para cubriros con su sufrimiento en el momento más duro de su vida, en el momento que más nos necesitan".Una vez Moll ha terminado de leer el manifiesto, los participantes en la protesta han gritado "" y han permanecido varios minutos cubiertos de sangre y sujetando los cestos, en los que se podía leer el lema 'Fallas se baña de sangre'.