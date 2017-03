"Orgulloso" de los terroristas

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzga este lunes a un acusado de ensalzar a los terroristas del atentado del semanario satírico francés Charlie Hebdo, que tuvo lugar el 7 de enero de 2015, y defender dicho acto., manifestó en la red social Facebook.Fiscalía pide para Tarik Hajji Bakkalie inhabilitación absoluta por nueve años, además de libertad vigilada durante cinco por el delito de enaltecimiento del terrorismo y menosprecio o humillación a las víctimas.Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el acusado publicó en su perfil de Facebook 'Tarik Torrejonero' contenido claramente laudatorio del yihadismo radical violento. Entre ellos, difundiócon texto en árabes que decían "entre los creyentes, hay hombres que creyeron lo que dios les prometió entre ellos algunos están muertos y otros están esperando y no van a cambiar".También fotografías con banderas utilizadas por el Estado Islámico denominadas shahada y con otro textos que manifestaba que "no hay más dios que Alá y Mahoma es su profeta", cuya recitación se considera uno de los cinco pilares del islam, según la concepción suní.La Fiscalía subraya que Hajji Bakkali ensalzó a los terroristas del atentado del Charlie Hebdo. En varios comentarios, el acusado escribió, hermanos a los que se les atribuye el ataque.Precisamente, un día después del atentado escribió: "A los que molesten a dios y a su enviado, dios les ha de maldecido en la vida de acá y en la otra y les ha preparado un castigo humillante. Esto es vuestro castigo perros de Francia". Además, expresó en dicha red social que él es magrebí y se siente "orgulloso de mis hermanos argelinos –los terroristas del semanario–,defendiendo la dignidad de los musulmanes"."También me siento orgulloso de quienes enviaron a los periodistas franceses al infierno", difundió en otra publicación, según recoge el escrito del Ministerio Público. Los días siguientes continuó haciendo comentarios en esta línea en los que afirmó que esperaba que el Charlie Hebdo se fuese "a mil infiernos" o quesin la publicación.Este último comentario iba acompañado de una fotografía para la que se pidió que se compartiese "masivamente". Además, Hajji Bakkali envió unas "calurosas condolencias" a la familia de los "mártires Kouachi"."Espero que los franceses aprendan a respetar a los demás pobladores, y su religión del mundo,", publicó en Facebook , al igual que una fotografía de un burro con la inscripción "je suis charlie".