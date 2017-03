Pérez de los Cobos:“La democracia no consiste en votar cuando uno quiera”

El presidente saliente del TC,, cuyo cese ha sido publicado en el BOE este sábado, ha incidido en que "la democracia no consiste en votar sobre todo y cuando uno quiera", en referencia a la postura del órgano de garantías sobre la compatibilidad de un referéndum organizado por la Generalitat de Cataluña y la Constitución Española.Según afirma Pérez de los Cobos en una entrevista publicada este domingo en La Vanguardia , los proyectos políticos que pretenden modificar el orden constitucional ", pero deben impulsarse respetando las reglas que tutelan los derechos de todos, de los que comparten esos proyectos y de los que discrepan de ellos".De hecho, recuerda que aunque el Gobierno del Estadoaprobadas por el Parlamento de Cataluña, también el Gobierno de la Generalitat "es un recurrente asiduo ante el Tribunal y, por cierto, a menudo exitoso"."El respeto a la Constitución y a la ley por parte de los poderes públicos atañe a la esencia misma del sistema democrático, que no es concebible al margen de la Constitución y de la ley", subraya el magistrado, que indica también que "la legitimidad del Parlamento de Cataluña deriva de la Constitución" y no hay, por tanto, un "choque de legitimidades" entre Constitución y mandato popular.Por ello, pide que "primen el buen sentido y la capacidad de diálogo" de los responsables políticos desde los "" del respeto a las leyes y a la Constitución y, aunque se muestra partidario de una reforma de la Constitución para clarificar el Título VIII (sobre la distribución territorial del poder), por considerarlo "problemático", duda de que "el segmentado escenario político actual" sea "el más propicio" para acometerla. "El objetivo de la reforma debiera ser alcanzar un nivel de consenso similar al de 1978", expresa.Por otra parte, sobre la reforma de las competencias del TC que este fin de semana ha recibido el aval del Consejo de Europa, y que otorgaba competencias al órgano de garantías para hacer, Pérez de los Cobos está convencido de que "se ha explicado mal y, por ello, no ha sido entendida" por la ciudadanía."Las potestades que contempladestinadas a garantizar el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, cuya duración está acotada en el tiempo de forma tal que, una vez ejecutada la resolución de que se trate, aquéllas cesan", recuerda.El presidente saliente del TC asegura que, en conjunto, está "satisfecho" por el trabajo realizado durante los últimos años al frente del tribunal, aunque reconoce que "la finalización del mandato constituye sinceramente un alivio" después de cuatro años con una "como es la de presidir el TC en el contexto actual.