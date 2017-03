La Asociación de Abogados Cristianos (AEAC) ha anunciado que se querellará contra Drag Sethlas por su actuación en el Carnaval de Las Palmas, que ha, después de que la Fiscalía Provincial del municipio haya archivado este lunes la denuncia al entender que los hechos denunciados no constituyen una infracción penal.Drag Sethlas realizó una actuación durante el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en la que se disfrazó de la Virgen María y de Cristo crucificado y recitó "frases blasfemas",, según ha afirmado la AEAC en nota de prensa.La presidenta de la asociación, Polonia Castellanos, ha asegurado que la decisión de la Fiscalía, y ha manifestado que "está claro" que "hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda".La presidenta ha recordado que el fiscal jefe de Las Palmas , Guillermo García-Panasco, asumió la semana pasada el caso, que había sido delegado en otro miembro de la Fiscalía. Algo que, según la asociación, no es "inusual", pero que sípor la "premura" con que se ha cerrado el caso, según informa Europa Press.Castellanos ha subrayado que les resulta "sorprendente" que el fiscal jefe haya "quitado" el caso a otro fiscal "que lo había asumido" para "archivarlo a los dos días". "Tenemos denuncias ante la Fiscalía que llevan años y de las que no hemos recibido respuesta, pero en este caso, se han apresurado a dar carpetazo al asunto", ha continuado.Ha confirmado que la asociación presentará una querella por un delito contra los sentimientos religiosos, contenido en el artículo 525 del Código Penal. "No queremos nada especial, sino, nuestras creencias, nuestros símbolos, de manera que los ciudadanos creyentes también percibamos que la Justicia es igual para todos", ha explicado.Desde AEAC han mencionado que "tan solo dos años atrás" un espectáculo del Carnaval de Tenerife fue censurado antes de celebrarse