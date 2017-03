Echenique: Podemos “va a participar en el mismo espacio” del partido de Colau se integre o no en él

El distanciamiento entre Podemos Cataluña y el partido que preparan Barcelona en Comú –la formación de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau–, ICV y EUiA no implica que ambas organizaciones vayan a competir. Así se desprende de las declaraciones que hizo este lunes el secretario de Organización estatal de Podemos,, que afirmó que “independientemente del resultado de las conversaciones, hablamos de compañeros de viaje y aliados, y, estoy seguro que vamos a participar del mismo espacio de cambio en la forma que sea”.La semana pasada se hizo patente el desencuentro entre la dirección autonómica de Podemos en Cataluña, liderada por el secretario general Albano Dante Fachín, y los otros tres partidos que están diseñando la nueva organización. La diferencia principal está en el censo que tendrá derecho a elegir la dirección del nuevo partido:puedan votar desde su propia página web, mientras que ICV, EUiA y Barcelona en Comú prefieren que sólo puedan hacerlo quienes se registren en la web del nuevo partido.El choque provocó que, el pasado lunes, la secretaria de organización de Podemos Cataluña, Ruth Moreta, anunció que el partido morado realizará una serie de reuniones con sus bases y que estas se pronunciarán en un referéndum sobre la conveniencia de que Podemos continúe apostando por la creación de la formación unitaria. La dirección autonómica, hoy por hoy, no cree que se den las condiciones para ello, y Echenique no quiso desautorizarla. “, pero no vivimos en Cataluña”, sostuvo el dirigente, que afirmó que “la autonomía” de las bases catalanas debe ser “máxima”.Pero eso sí: pese a que no lo afirmó expresamente, Echenique sí dejó entrever que una negativa de los militantes de Podemos en Cataluña a participar en el nuevo partido de Colau no significa cerrar las puertas a colaborar con él. “Entendemos que es fundamental que exista una opción política que defienda por un lado la democracia, que la solución de los problemas se hace con más democracia, y”, planteó Echenique, que afirmó que Podemos va a “participar del mismo espacio de cambio en la forma que sea”.