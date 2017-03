España será el segundo país que menos PIB dedique a defensa en 2016, según la OTAN

España será el segundo país de la OTAN que menos porcentaje de su PIB destinará a gasto en defensa en 2016,de destinar al menos el 2% y solo por delante de Luxemburgo, según cifras publicadas este lunes por la OTAN que recoge Europa Press.La Alianza Atlántica estimó a principios de julio que España destinaría el 0,91% del PIB a defensa el año pasado, por delante solo de Luxemburgo y Bélgica. Sin embargo, Bélgica destinará el 0,91% de su PIB, superando a España, según las, presentado en rueda de prensa por el secretario general aliado, Jens Stoltenberg."Todavía son estimaciones. Los aliados no han terminado de cerrar las cuentas. En el caso de España, la diferencia", han explicado fuentes aliadas.Solode destinar el 2% del PIB a defensa como mínimo este año. Se trata de Estados Unidos, Grecia, Reino Unido, Estonia y Polonia y se acercan Francia, Turquía y Noruega.El gasto en defensa en términos reales, es decir, sin el efecto de la inflación,de la OTAN, incluido un 0,40% en España y cayó por el contrario en cuatro países: Grecia (0,93%), Polonia (7,17%), Croacia (9,66%) y Albania (1,35%).El gasto en defensa en términos del PIB entre el conjunto de aliados europeos(1,40%), mientras que la OTAN en su conjunto destinó un 2,43% del PIB a defensa en 2016, lo cual representa la primera subida desde el 3,29% en 2009.Stoltenberg ha reconocido que "ha habido progreso" para aumentar el gasto en defensa en 23 países en 2016 –– frente a los 15 donde subió en 2015, cuando los europeos pararon los recortes. "Pero el trabajo está lejos de estar terminado", ha avisado el noruego."Todavía no tenemos un reparto justo de la carta dentro de nuestra Alianza", ha remachado, insistiendo en quede destinar el 2% del PIB a defensa, un porcentaje de gasto que los países europeos de la OTAN destinaban "tan reciente como en el 2000", pese a los recortes en defensa tras el fin de la Guerra Fría."Es posible hacerlo de nuevo", ha insistido, recordando que Rumanía prevé cumplirlo este año y Lituania y Letonia en 2018. "Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos ", ha reiterado, dejando claro que repartir la cargainsistiendo por ello en la importancia de destinar el 20% del gasto en defensa a equipos.Los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN acordaron en la cumbre de Gales en Reino Unido en septiembre de 2014 parar los recortes en defensa por la crisis económica y aumentar el gasto de defensa de manera gradual de cara a cumplir el objetivo del 2% en el plazo de una década, aunqueya ha dejado claro que espera que el resto de aliados suban el gasto para no reducir su propio apoyo.En su conjunto, la OTAN destinó 921.439 millones de dólares a defensa en 2016 ––, de los cuáles los aliados europeos aportaron 241.842 millones de dólares frente a los 235.305 millones en 2015.