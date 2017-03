Defiende que es autónomo aunque sea designado por el Gobierno

Vinculación a temas políticos

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza , ha asegurado este lunes que el Ministerio Público pediráo medidas cautelares fuertes cuando la pena de cárcel impuesta por un juez o tribunal a un acusado sea superior a seis años, siguiendo así el criterio "concreto y determinado" que ya hay fijado."La Fiscalía en todos los casos,", ha dicho durante su intervención en el coloquio organizado por el Club Siglo XXI. En este sentido, el fiscal general del Estado ha apuntado que los jueces no pueden acordar medidas cautelares de cualquier tipo si antes el Ministerio Público o alguna acusación no la solicita."Hay un criterio en la Fiscalía concreto y determinado, existiendo una pena de esas entidades lo normal es que se pida prisión preventiva o medidas cautelares fuertes, una", ha explicado Maza al tiempo que ha recordado que es un criterio que el Ministerio Público tiene ajustado "perfectamente".Asimismo, ha señalado que normalmente es el Ministerio Fiscal el que "marca el terreno" para decidir si hay que imponer alguna medida restrictiva a un acusado, aunque luego sea el juez –"que es soberano y decide en su conciencia y en su razón de lo que considera oportuno"– el quey valora si hay riesgo de fuga u otro "problema".Según ha subrayado Maza, aunque la Fiscalía influya a los jueces con "dinámicas de unidad de criterios tendentes a la seguridad judicial", los jueces tienen una, ya que nadie debe decirles que decisiones deben adoptar.Maza ha aprovechado su discurso para insistir en la independencia de la Fiscalía de la política y ha defendido que sea el Gobierno de turno el que designe al fiscal general del Estado y no el Parlamento, porque así se mantiene la "autonomía" del elegido. Ha explicado que el hecho de que "un grupo de partidos políticos" acuerde el nombramiento del jefe de los fiscales les sirve para que posteriormenteAsimismo, ha enfatizado que el Gobierno elija al fiscal comono influye en la actividad diaria de los fiscales ni significa que pueda dar "instrucciones concretas" sobre la postura a tomar en las causas, según informa Europa Press.Sobre las presiones denunciadas por algunos miembros del Ministerio Fiscal, ha reiterado lo que ya dijo en el Congreso de los Diputados el pasado 1 de marzo y ha vuelto a asegurar que mientras este en el cargo, sea quien sea, ni viejo, ni joven, ni alto ni bajo, ni guapo ni feo, ni hombre ni mujer si yo no considero que se le debe perseguir"."Cuando latodo se cuestiona, todo se critica", ha afirmado Maza al respecto y recordando que la orden que dio a las fiscales Anticorrupción del caso Púnica , Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, de no firmar la imputación del presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, se debía a que el creía que no era procedente. "Eso causa mucha conmoción, rápidamente se vincula a temas políticos", ha añadido.Preguntado sobre si piensa que esta polémica puede afectar a que la reforma del Estatuto Fiscal sea viable y no conseguir que los representantes del Ministerio Público sean los que lleven la investigación de los casos, ha dicho queque las sospechas de si hay autonomía o no perjudique a que la modificación de la legislación salga adelante. Aún así ha reconocido que "se puede profundizar más en la autonomía si se quiere".