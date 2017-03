Greenpeace denuncia que la política energética en España está hecha "a la medida de las grandes empresas"

Greenpeace ha denunciado este lunes que el Gobierno "se equivoca" cuando deja fuera el autoconsumo energético y además pisotea los derechos de la ciudadanía y las renovables, al tiempo que lamenta que la política energética del país estáporque el Ejecutivo insiste en no calcular los beneficios económicos del empleo del autoconsumo para centrarse en inflar sus posibles costes.Según ha informado Europa Press, la ONG advierte de que el Gobiernoa participar activamente en la transición energética al tumbar una propuesta de ley de autoconsumo que pretendía solucionar los múltiples problemas creados por el Real Decreto de Autoconsumo que instauró el famoso Impuesto al Sol bajo la "justificación" de que supone un coste para los Presupuestos Generales del Estado (PGE).Con ello, critica que el Gobierno está admitiendo que no acepta el derecho ciudadano a disfrutar de los beneficios de las energías renovables, sino que tampoco aceptará "ninguna medida que reduzca el consumo de electricidad ni que baje lapara la ciudadanía".A su juicio, esto es una declaración, la eficiencia energética y el derecho ciudadano a participar de manera activa en la transición energética con la producción y el auto abastecimiento con energías renovables.Para la responsable de energías renovables de Greenpeace, Sara Pizzinato, el Gobierno seguirá contando "solo" con laspara el nuevo modelo energético y "se equivoca"."El cambio climático, la desigualdad extrema y la corrupción apuntan ade nuestro sistema político y económico entrelazados entre sí, y no podemos esperar que se solucionen sin la participación y el control ciudadano. El autoconsumo es una herramienta fundamental para ello", ha declarado.El comunicado se produce después de que hace un mes la práctica totalidad del Congreso de los Diputados menos el PP presentó una segunda proposición de ley para reformar ely finalmente fomentar el autoabastecimiento con energías renovables en España.Greenpeace asegura que el Gobiernosobre costes y beneficios del autoconsumo y se dedica a inflar la posible reducción de la recaudación para evitar que la propuesta de ley pueda prosperar o, por lo menos, frenarla.