Libertad bajo fianza para el 'youtuber' que humilló a un indigente dándole galletas con pasta de dientes

Trato degradante

Pidió perdón

Una jueza ha decretado la libertad bajopara el joven que humilló a un indigente en la calle ofreciéndole galletas rellenas con pasta de dientes, que el hombre comió, y luego colgó el vídeo en su canal de Youtube, con miles de seguidores.Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la titular del Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona también ha ordenado, prohibirle salir de España y comparecencias periódicas en sede judicial.El joven ha comparecido este lunes acompañado de su abogado ante la jueza y el fiscal especializado en, y se ha acogido a su derecho a no declarar, igual que había hecho en su comparecencia policial, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.La resolución de la jueza, que había solicitado para el joven la prisión eludible con una fianza de 6.000 euros y que, en el caso de no entrar en la cárcel, se le prohibiese salir del territorio y se le retirase en pasaporte, además de que no pudiese aproximarse a la víctima mientras dura el proceso judicial.La Fiscalía no ha pedido, sin embargo,relacionada con el canal de Youtube, ya que el propio acusado retiró el vídeo, aunque en caso de que lo volviera a subir reclamaría nuevas medidas cautelares, han explicado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.En el vídeo se podía ver al joven –apodado Reset y con un millón de seguidores en su cuenta– tratando deal hombre al ofrecerle las galletas queriendo usar un tono humorístico, y posteriormente afirmó: "Eso le ayudará a limpiarse los dientes".a finales de enero por un presunto delito por infringir un trato degradante, menospreciando la dignidad y la integridad moral de una persona en riesgo de exclusión, un delito que se agravaría al difundirlo a terceras personas a través de Internet.Al tener conocimiento del vídeo, los agentes localizaron al indigente en el barrio de la Marina del Port y le ofrecieron la posibilidad de, además de activar los servicios del Centro de urgencias y emergencias sociales de Barcelona y el Servicio de Inserción Social.El hombre explicó que el martes 17 de enero se le había acercado un joven que le entregó un billete de 20 euros y le dio unas galletas,, y a continuación grabó el momento en que se las comía.El 22 de enero, el youtuber publicó otro vídeo en el que pedía perdón por su acción tras recibir numerosas críticas, en el que afirma haberlo hecho por ser inmaduro: